Aker BP tjente 188 millioner dollar i andre kvartal – øker utbyttet

Kjell Inge Røkkes oljekjempe nyter godt av høye oljepriser, og øker både omsetning og nettoresultat.

LEGGER FREM TALL: Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.

Publisert: Publisert: I dag 07:33

Aker BP legger frem et resultat etter skatt på 188 millioner i andre kvartal, ifølge kvartalsrapporten som ble publisert onsdag morgen. Det tilsvarer 1,86 milliarder kroner, og er en økning fra samme kvartal i 2021, da nettoresultatet endte på 154 millioner dollar.

På forhånd var det ventet at selskapet skulle legge frem et resultat etter skatt på 189 millioner dollar, ifølge Infront.

Selskapet omsatte olje og gass for om lag 2,0 milliarder dollar i andre kvartal, opp fra 1,1 milliarder foregående år.

Tidligere i juli publiserte selskapet produksjonstall for første halvår. I andre kvartal endte total produksjon å 181.300 fat per dag, ned fra 208.200 fat per dag i første kvartal.

Selskapet har vedtatt å betale et utbytte på 0,525 dollar per aksje, som beløper seg til 3,3 milliarder kroner. Det er opp fra et nivå på 0,475 dollar per aksje kvartalet før.

– Vi er fortsatt forpliktet til vårt oppdrag om å maksimere verdiskapingen for våre aksjonærer, og vi har aldri vært i en bedre posisjon til å gjøre det, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.

Fullført Lundin-oppkjøp

I slutten av juni fusjonerte Aker BP og oljevirksomheten til Lundin Energy. Selskapene meldte om gigantavtalen med en verdi på 125 milliarder kroner i desember.

– Vi skal skape verdens beste olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktivt utbytte, sa Hersvik da fusjonen var fullført.

Nå som sammenslåingen er gjennomført blir Aker BP nest størst av operatørene på norsk sokkel, med en produksjon på rundt 400.000 fat per dag. Til sammenligning hadde Vår Energi en produksjon på rundt 240.000 fat per dag i første kvartal. Vår Energi ble dannet da Eni Norge og Point Resources slo seg sammen i 2018, og gikk på børs 16. februar i år.

Gjennom Lundin-fusjonen sikrer Aker BP seg blant annet seg 31,6 prosent av kjempefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen og operatørskapet på Edvard Grieg-feltet.

Nyter godt av oljeprisen

Oljeprisen har steget 35 prosent i 2022, som har sendt oljeaksjene på Oslo Børs i været.

Equinor topper oljeaksjene med en avkastning på 44 prosent for de som kjøpte seg inn ved nyttår, mens Vår Energi har steget 34 prosent. Aker BP har på sin side steget 24 prosent.

– Høye olje- og gasspriser har bidratt til sterk kontantstrøm, slik at vi kan fullføre Lundin-transaksjonen uten ny gjeld mens våre kredittvurderinger har blitt oppgradert. Følgelig har vi er nå i stand til å øke utbyttenivået ytterligere, sier Hersvik.