I 2009 såg ho demo-bygging frå stovevindauget. No leiar ho Equinors storsatsing

Få veit meir om flytande havvind enn Sonja Chirico Indrebø. Under hennar leiing granskar Equinor konsekvensane for å unngå unødig konflikt.

Sonja Chirico Indrebø har gått frå olje- og gass til flytande havvind i Equinor.

Publisert:

Neste kapittel i historia om norsk havvind kan bli skrive om kort tid. Førre veke sleppte Equinor følgjande nyhende:

Trollvind, eit prosjekt med flytande vindturbinar med ein samla effekt på 1 gigawatt, kan vera på plass allereie innan 2027. Tanken bak er at turbinane skal gje kraft til elektrifiseringa av Troll Vest og Oseberg.

Sonja Chirico Indrebø er ansvarleg for Equinor si satsing på flytande havvind og leiar studien som partane på Troll og Oseberg no har sett i gang.

Flytande havvind kan dei komande tiåra veksa seg svært stort i Norge. Og i motsetting til botnfaste vindturbinar, er ikkje flytande vindturbinar vanlege.

Den norske regjeringa har sett seg eit havvind-mål som svarer til rundt 1500 turbinar rundt 2040.

Ein veit ikkje kvar alle desse skal bli plasserte, men ser ein på norske botnforhold er det ikkje ein søkt hypotese å gå ut frå at dei fleste av desse vil vera flytande.

Dei over tusen turbinane skal plasserast i eit hav der det frå før av er liv og næringsinteresser. Er det mogleg å unngå store konfliktar?

Her kan Equinors pionerkompetanse koma godt med. Kva har Indrebø lært, så langt?

Demoen på fjorden

Frå Indrebø sitt perspektiv ser den flytande historia slik ut:

I 2009 kunne ho sjå Hywind Demo bli montert i Åmøyfjorden frå stovevindauget sitt. Dette var verdas fyrste flytande vindturbin, og det var Equinor, som då heitte Statoil, som stod bak.

På dette tidspunktet jobba Indrebø med olje og gass i Equinor. Lite visste ho om at flytande havvind skulle bli hennar ansvarsområde i tiåret som følgde.

Hywind Demo (framme) bytte i 2019 namn til Unitech Zefyros då han blei kjøpt av Unitech. Turbinen flyt på testområdet til Metcentre utanfor Karmøy.

Indrebø, som er utdanna elektroingeniør, melde i 2015 overgang til den delen av Equinor som jobbar med fornybar energi.

Dermed var ho tett på då Hywind Scotland blei sett i drift i 2017. Dette var verdas fyrste flytande havvindanlegg. Endå ein milepåle for Equinor. Indrebø fekk etter kvart driftsansvaret for dei fem turbinane i anlegget.

I år skal neste flytande Equinor-prosjekt, Hywind Tampen, begynna å produsera straum. Dermed kan Equinor igjen skryta av at dei har verdas største flytande havvindanlegg: 11 turbinar på til saman 88 megawatt.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte nyleg Gulen der Hywind Tampen-turbinane no blir sette saman før dei blir slepte til havs.

Equinor er også interessert i å bygga flytande havvind fleire stadar i utlandet. Den neste staden dei kan koma til å få godkjenningane som trengst, er i Sør-Korea.

Fem går fint …

Ny fornybar energi er eit gode som står høgt oppe på ønskelista til verdssamfunnet. Men fornybar energiproduksjon legg ofte beslag på nytt areal, og på dette arealet finst det som regel nokon andre frå før. Dermed ligg det ofte latente konfliktar i store utbyggingsplanar, så også til havs.

Å sjå føre seg at 1500 turbinar kan koma i konflikt med dei som allereie lever i og bruker havet, er ikkje heilt utenkeleg.

Når den flytande havvind-næringa møtest, er eitt av mantraa at «sameksistens er viktig». Dei vil ikkje øydelegga for andre. Er det mogleg å få til?

Fem års erfaring frå fem flytande turbinar i Hywind Scotland, gjev Equinor unik innsikt i kva slike turbinar gjer med eit område.

Over 80 artar har slått seg til på Hywind Scotland, og ifølgje Indrebø er alle artane lokale. Det er ein fordel, for ein ønsker ikkje at turbinane skal bidra til å introdusera framande og potensielt invaderande artar.

Kjettingar og kablar gjer at det ikkje er mogleg å tråla rundt turbinane. Det kan vera positivt for fisken som får fred og ro, men negativt for fiskarar som får redusert fangstområde. Saman med Marine Scotland skal Equinor no undersøka om statisk fiske kan fungera mellom turbinane.

Indrebø er van med å få spørsmål marine pattedyr. Men nei, kvalar kan ikkje henga seg fast i kjettingane. Kjettingane er rett og slett for store til at dette lar seg gjera.

Equinor følgjer dessutan med på fugleaktiviteten rundt havvind-anlegga. Særleg har dei gjort dette på Dudgeon, eit botnfast havvind-anlegg dei har utanfor England. Dette ligg i eit fuglereservat, og Equinor har merkt fuglar for å følgja med på kva innverknad turbinane har på liva deira. Equinor har ikkje registrert at vindanlegget har hatt negativ effekt på bestanden.

Nokon av fugleartane vel å fly rundt Dudgeon. Men den såkalla substasjonen i anlegget er blitt så populær blant fuglane at Equinor må skylja bort fuglebæsj kvar tredje månad. Og i Hywind Scotland veit Indrebø at ei ugle har slått seg til i eitt av turbintårna.

Framandt materiale i form av flass frå turbinane blir ikkje rekna som sundt kosthald for økosystemet.

– Så vidt eg veit, har det vore veldig lite erosjon på Hywind Scotland, seier Indrebø, og legg til at erosjon på turbinblada påverkar kraftproduksjonen negativt, så industrien utviklar blad som toler vêr og vind betre og betre.

… men kva med 1500?

Ifølgje Equinor går det meste altså ganske så greitt på Hywind Scotland. Men ei slik utbygging blir mikroskopisk samanlikna med dei norske utbyggingsambisjonane.

– Kan ei utbygging på 1500 bli konfliktfri?

– Norge har mykje kunnskap om havet som me kan bygga vidare på. Det handlar om å tenka konstruktivt og å ha god dialog. Men eg kan ikkje spå at utbygginga blir konfliktfri, seier Indrebø.

Kor stort areal 1500 turbinar vil krevja, har ho ikkje svar på. Effekten per turbin er venta å auka, og dess større dei blir, dess større areal krev dei per stykk. Men samstundes kan det gjera at det samla talet på vindturbinar går ned, og dermed reduserer ein også det samla arealet.

Lærer av kritikken

Den flytande havvind-historia til Equinor har ikkje vore knirkefri. Fiskarar har tidlegare kritisert prosessen rundt utbygginga av Hywind Tampen.

– Me tar det til oss og vil læra mest mogleg av det som har gått gale. Når me no jobbar med Trollvind, vil me jobba veldig tett med fiskeriorganisasjonane, seier Indrebø.

På Hywind Tampen har Equinor alliert seg med Havforskningsinstituttet (HI). Forskarar derifrå har kartlagt livet i havet før turbinane kom på plass. Dei komande åra skal forskarane følgja med på det som skjer der.

Equinor håper det neste prosjektet, Trollvind, kan stå klart allereie i 2027.

– Korleis vil de sikra at dette prosjektet ikkje øydelegg for marint liv når det skal gå så fort?

– Me har allereie mykje data frå området, men samstundes ser me at det er informasjon me treng, som me ikkje har. Derfor vil me starta studien tidleg, seier Indrebø.

200.000 per døgn

Blant dei som har vore på forskartokt på Hywind Tampen, er HI-forskar Karen de Jong. Denne veka fekk prosjektet tildelt 12 millionar kroner frå Forskingsrådet.

– Dette er dyr forsking. Berre det å ha eit forskingsskip ute kostar 200.000 kroner i døgnet, seier de Jong.

Ho har tidlegare åtvara om store kunnskapshol når det gjeld kva effekt havvind-anlegg har på livet i havet.

– Me kjem ikkje til å tetta kunnskapsholet med eitt prosjekt. Men me vil bruka dei fyrste havvindparkane til å finna ut kva slags innverknad dei har, slik at me kan bruka resultata i rådgjeving til seinare utbyggingar.

Karen de Jong og kollegaane vil følgja livet i havet tett for å få med seg eventuelle endringar som følgjer av turbinane.

Ho trur at ein med rett plassering kan unngå mange negative effektar. Men då må ein fyrst finna ut kva dei er.

– Til no er det vist at botnfaste havvind-turbinar har effekt på livet i havet, men om effektane er mest negative eller positive er ikkje sikkert. Det kjem heilt an på kva slags artar ein ser på, og kvar dei er i livsløpet.

– Trur du ein kan bygga ut 1500 havvind-turbinar i Norge utan at det får konsekvensar for økosystema?

– Ein har alltid effektar. Men om det berre er artar som flyttar seg lokalt, så er det ikkje sikkert at det gjev ein effekt på økosystemnivå. Det er dette me må bruka dei fyrste parkane til å finna ut av, svarer de Jong.