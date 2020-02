Euro-sjef: – Kortvarig viruseffekt på økonomien

Utbruddet av covid-19-viruset antas å bare påvirke eurolandenes økonomi negativt i en kort periode, sier lederen for eurogruppen.

Mario Centeno (i midten) hilser på Tysklands finansminister Olaf Scholz før mandagens møte i Brussel. Rundt dem står (fra venstre): den europeiske sentralbanksjefen Christine Lagarde, Kypros' finansminister Konstantinos Petrides og EUs økonomikommissær Paolo Gentiloni. Foto: Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix

NTB

– Vi antar et effekten bare blir midlertidig, sier Mario Centeno på et møte for eurolandenes finansministre mandag.

– Vi må være oppmerksom på det, men vi må også se på de mer langsiktige vekstprognosene for eurosonen, og de ser for tiden bra ut, understreket Centeno, som også er finansminister i Portugal.

Forrige uke kom en oppdatert prognose som viste fortsatt jevn, men moderat vekst for de 19 landene som bruker EUs fellesvaluta. Deres samlede brutto nasjonalprodukt (BNP) forventes å vokse med 1,2 prosent i år og like mye neste år.