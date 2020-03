Slik bør du betale for maten under koronakrisen

Betaling bør skje kontaktløst, og kontanter kan kun benyttes unntaksvis.

Flere butikker gikk tomme for varer etter hamstring fra kunder i koronakrisen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

Andreas Askildsen

Slik lyder myndighetenes nye retningslinjer for varehandelen.

– Jeg håper dette vil hjelpe situasjonen til dagligvarebransjen som befinner seg i en svært krevende situasjon, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

I de nye retningslinjene anbefales det blant annet å unngå tett kø i eller ved butikkene og styrket og hyppigere renhold. Betaling bør skje kontaktløst, og kontanter skal kun benyttes unntaksvis.

– Til stor hjelp

Helsedirektoratet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har samarbeidet om retningslinjene.

– Dette vil være til stor hjelp for butikkansatte som gjør en kjempejobb rundt omkring i hele landet, for å sikre nok mat til befolkningen. De er de nye hverdagsheltene, sier Nybø.

Maks åtte kunder

Coop, Bunnpris og Norgesgruppen er dessuten blant butikkjedene som er enige om nye tiltak for de minste butikkene.

I de såkalte brustadbuene får nå kun åtte kunder oppholde seg samtidig, opplyser butikkene i en pressemelding, ifølge VG.

Hensikten er å bidra til å redusere smittepresset og sørge for at kundene kan opprettholde en avstand til andre kunder på én meter.

Tæppegrensen blir stående

Grensen for all kontaktløs betaling, eller såkalt tæpping, er i dag 400 kroner. Handler du for over 400 kroner kan du fortsatt tæppe, men du er da nødt til å taste pin-kode.

Fakta Tæpping Hva er tæpping? Kontaktløs betaling. Betalingen registreres ved at du holder bankkortet mot terminalen. Du slipper altså å stikke kortet inn i kortterminalen. Beløp under 400: Du kan tæppe uten å taste pin-kode Beløp over 400 kroner: Du må taste pin-kode for å fullføre betalingen. Les mer

– Vil det være aktuelt å øke grensen for kontaktløs betaling nå under koronakrisen?

– Foreløpig blir er grensen uendret, men vi forstår at mange stiller spørsmål om dette er mulig å endre i den situasjonen vi nå er inne i. På kort sikt er endringen utfordrende å gjennomføre, både med hensyn til risiko, men også av praktiske og regulatoriske årsaker, opplyser Hanne Kjærnes, kommunikasjonsdirektør i Vipps. Selskapet har ansvar for det nasjonale betalingssystemet i Norge, BankAxept.

Hvis du har dette symbolet på bankkortet ditt, kan du tæppe når du skal betale. For beløp inntil 400 kroner slipper du da å taste pin-kode på terminalen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Opprinnelig var grensen for tæpping uten pin-kode 200 kroner, men 1. april 2019 ble den økt til 400 kroner.

– Dagens grense for all kontaktløs betaling er satt for å gjøre denne betalingsmåten så trygg, enkel og risikofri som mulig. Både for kortholdere, brukersteder og banker.