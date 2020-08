Nordmenn på hjemmeferie valfartet til polet

Vinmonopolet går så det suser i et Norge preget av koronarestriksjoner. I juli endte salgsveksten på hele 59 prosent.

Kommunikasjonssjef i Vinmonopolet Jens Nordahl, er fornøyd med salgsveksten i sommer. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

NTB

Etter svært gode tall i løpet av vårhalvåret, steg salgstallene til værs i et Sommer-Norge der nesten alle nordmenn ferierte i eget land, melder E24.

Salgsveksten det første halvåret i 2020 ble på 32 prosent målt mot samme periode i fjor. I sommer steg salget til nye høyder takket være finvær, to flere salgsdager enn i fjor og en svak krone.

– Vinmonopolets salg har økt etter koronautbruddet, omtrent som forventet med tanke på at grensehandel og taxfree på ferger og flyplasser for en stund har stoppet nesten helt opp. Det har også vært betydelig redusert skjenking på restauranter, barer og kafeer de siste månedene, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

Etter at koronatiltakene ble innført i mars, har Vinmonopolet hatt 135.000 flere kunder ukentlig. Hver kunde kjøper også mer. Tidligere kjøpte hver kunde 2,2 liter per handel, nå er det nær tre liter per handel.