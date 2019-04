Streiket i 10 måneder og 10 dager - tirsdag skal han på jobb igjen

– Jeg skal være såpass ærlig å si at jeg er spent på morgendagen. Jeg skjelver her jeg sitter i sofaen og telefonen ringer hele tida, sier Bjørn Soltvedt til Aftenbladet.

Han har streiket i 10 måneder for at bedriften han jobber i, Traftec skal få egen tariffavtale. I dag, mandag ble det klart i et meklingsmøte at partene har klart å bli enige.

Streiken for å opprette tariffavtale er avsluttet. Traftec-elektrikerne får tariffavtale i oktober. Det skriver fagbevegelsens tidsskrift, FriFagbevegelse.

Frontene mellom de streieknde og de som ikke streiker i Traftec er blitt anspent i løpet av disse månedene. Nå håper Bjørn Soltvedt at de kan legge uenighetene bak seg, og skille person og sak.

– Vi er glade for at det er over. Nå skal vi samarbeide med El- og IT-forbundet og få på plass en avtale, sier daglig leder, Øystein Stebekk i Traftec.

Han ønsker ikke å spekulere i hva det vil koste bedriften å innføre tariffavtale for de ansatte.

– Streiken har pågått i lengste laget, men det var viktig for Traftec å få på plass et avtaleverk som også ivaretok de 95 prosent av ansatte i Traftec som ikke er organisert. Vi er glade for at streiken er avblåst og ønsker velkommen tilbake de fem streikende i avdelingen i Rogaland, sier Stebekk.

Stolt og surrealistisk

Han sammenligner likevel seieren med hvordan en langrennsløper har det etter femmila. Det er umulig å beskrive, og det er en sammensatt følelse.

– Det er surrealistisk, sier han.

– Men jeg er stolt av det vi har kjempet for. Tariffavtalen som vi nå har kjempet fram vil gjelde for alle i bedriften, sier elektrikeren fra Stavanger.

Avtale for 160 kolleger

Opptil 160 til 180 ansatte i Traftec kan bli en del av den nye tariffavtalen.

– Vi ønsker ordnede forhold og medbestemmelse. Vi vil ha rett til to ukers fødselspermisjon og helligdagstillegg når vi jobber på bevegelige helligdager. Vi vil ha rett til avtalefestet pensjon (AFP) og medbestemmelse på egen arbeidsplass, sier Soltvedt.

– Vi er veldig godt fornøyd med at konflikten er over, og at vi har kommet til enighet om veien videre. Dette har vært en stor sak både for forbundet og for bedriften, sier nestleder Vidar Hennum i El og IT-forbundet til FriFagbevegelse.

Streiket i 10 måneder

Fem Traftec-elektrikere ved rogalandsavdelingen har streiket for tariffavtale siden 18. juni i fjor. Mandag møttes partene hos riksmekleren. Der ble de enige om å innføre en landsdekkende tariffavtale i bedriften fra og med 15. oktober 2019.

Fredrik Refvem

– Tida fram til 15. oktober skal brukes til å se på avtalen og mulig særavtale, så vi er klare til å implementere når datoen kommer, sier Hennum.

I og med at bedriften ikke har hatt tariffavtale før, er det en del som må på plass. Opprinnelig krevde elektrikerne å få innført landsoverenskomsten for elektrofagene, men partene er nå enige om å innføre energioverenskomsten for elektrikerne i Traftec.

– Mye av Traftecs virksomhet tenderer inn på områdene energioverenskomsten dekker. For oss var det viktig å ha tariffavtale, og vi lever godt med energioverenskomsten, sier Hennum.

Lengste streik noen gang

– Hvorfor tok det så lang tid å få på plass en avtale?

– Det er fordi partene har stått langt fra hverandre. Man har heller ikke ønsket fra bedriftens side å bli en tariffbedrift, og det er bakgrunnen for at vi har tatt denne kampen.

Dette har vært den lengste streiken i LO-forbundets historie, og de streikende har fått mange støtteerklæringer også fra politisk hold.

Takk til Rogaland

– Jeg har lyst til å rette en takk til de streikende medlemmene våre som har stått i dette, og Rogaland Elektromontørforening, som har bistått. Det har ikke vært mange som har vært omfattet, men streik er streik. Den har vært lang og det har vær tungt for de involverte.