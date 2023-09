Seilte til Neder­land: Nå er rederiet konkurs

Den norske grenen til rederiet Holland Norway Lines har gått konkurs. 400 ansatte blir berørt, og 27 norske ansatte på land mister jobben.

8. april i fjor reiste fergen for første gang mellom Kristiansand og Nederland. Nå er det slutt.

Kopier lenke

Kopier lenke

Det norske datterselskapet til rederiet Holland Norway Lines har gått konkurs. Rederiet skulle etter planen seile mellom Norge og Nederland, men fra april har båten gått til Tyskland.

Nylig ble det kjent at det nederlandske morselskapet også møtte samme skjebne.

– Det er ikke lenger er grunnlag for videre drift, skrev selskapet i en pressemelding.

Rederiet havnet i problemer på grunn av økonomiske tap under oppstarten, og det de omtaler som en trøblete periode ved nederlandske Eemshaven, havnen de egentlig skulle seile til.

Holland Norway Lines beskriver en periode med mange kanselleringer, ekstrakostnader og merkbar påvirkning på fremtidige bookinger.

Fredag ble det kjent at Tallink, som eier skipet Romantika, avsluttet leieavtalen med rederiet, ifølge Fædrelandsvennen.

– Vanskeligere enn vi hadde tenkt

Administrerende direktør i selskapet, Morten Aggvin sier at selskapet gjorde det godt kommersielt i starten, men fikk problemer med havnen i Nederland.

– Vi hadde en runde i fjor høst med en restrukturering av selskapet for videre vekst og profesjonalisering. Vi la en plan for det, og for løsningen på havnesituasjonen i Nederland.

– Det viste seg vanskeligere å løse enn vi hadde tenkt, og vi fikk ikke havneplass, sier han.

Aggvin forklarer at han la en plan med aksjonærene, og at han følte seg trygg på at selskapet hadde nok arbeidskapital. Det viste seg å ikke stemme.

– Vi var trygge med aktivitetsnivået vi hadde, men tok ikke høyde for lavere bookinger og kanselleringer, sier han.

Den norske delen av selskapet utførte tjenester på vegne av morselskapet. Det inkluderer blant annet markedsføring, terminaltjenester og innsjekk. Inntektene kom fra det konkursrammede morselskapet i Nederland.

– Ekstremt kjedelig

Totalt 400 ansatte i selskapet blir berørt av konkursen. 300 av personalet om bord, 46 i Nederland og 27 på land i Norge.

– Hvordan oppleves dette for deg og de ansatte?

– Det er en ekstremt kjedelig situasjon for alle. Det er veldig sjeldent vinnere i konkurser. Et stort antall ansatte har jobbet hardt for å få dette opp og stå. Det er mye skuffelse blant de for at det ikke gikk. Det er også mye stolthet over at man har klart å bygge opp selskapet, forteller Aggvin.

Han sier at han har lagt ned ekstremt mye tid og krefter for å finne en løsning.

– Når det ikke går oppleves det som skuffende og tungt. Av og til går ikke det som det skal, og da er det min oppgave som leder å det ansvaret.

Alle ansatte får det de skal ha i lønn, forsikrer han. Selskapet slet ikke med gjeld, men tok beslutningen om å legge ned fordi det ikke fantes nok kapital for videre drift.

Refusjon med kredittkort

Nå må passasjerene finne andre reiseruter. For reisende som booket billett med debetkort kan det bli vanskelig å få pengene refundert.

De som har bestilt med kredittkort eller booket pakkereiser vil normalt kunne få refundert pengene, ifølge Aggvin.

For de som har booket med debetkort vil det være opp til bostyrer.