Garasjeplass i Oslo solgt for 2,25 millioner kroner

Garasjeplassen ble solgt til prisen av en enebolig i Østfold. – Norsk prisrekord, sier megleren.

RÅDYR: Garasjeplassen på bildet har ifølge megleren som solgte den satt Norgesrekord.

Mens man venter på at boligprisene etter mange års galopp skal gå på en knekk, kan det se ut som garasjeplassprisene ikke er interessert i være med på dugnaden.

I det mye omtalte Sommerrokvartalet har rikinger nærmest konkurrert om å overby hverandre for å eie noen av de fasjonable leilighetene. Nå har den kampen inntatt garasjeplassmarkedet.

Nylig ble nemlig en p-plass solgt til 2.250.000 kroner i prosjektet.

– Sensasjonell pris

E24 har tidligere skrevet om hvordan mangemillionærene flokker seg til det Petter Stordalen-eide prosjektet.

Den dyreste leiligheten i kvartalet, som ligger på Solli Plass på Oslo Vest, gikk til forretningsmann Bjørn Erling Knappskog. Han la 70 millioner kroner på bordet for en toppleilighet.

Fra tidligere er det også kjent at blant andre Norlandia-eier Kristian Adolfsen og investor Runar Vatne har kjøpt leiligheter i kvartalet.

Varner-arvingene Viktor (18) og Oskar Varner (21) har kjøpt hver sin leilighet på Sommerro for henholdsvis 23 og 26,5 millioner kroner.

Hvem som har punget ut for garasjeplassen er derimot ukjent for E24.

Når E24 ringer megleren som var ansvarlig for å selge garasjeplassen, forteller han at det var vanskelig å forestille seg at salget skulle gå slik.

– Det er en ganske sensasjonell pris, sier megler Trond Amundsen i Privatmegleren.

– Norsk prisrekord

Om man er villig til å flytte til Drammen, Halden eller Sarpsborg, så kan man ifølge et kjapt søk på Finn flytte inn i enebolig til den prisen.

Ifølge Amundsen er dette utvilsomt rekord.

– Dette er ny norsk prisrekord. Det er ingen garasjeplasser i Norge som har oppnådd slike priser tidligere, sier han.

MEGLER: Trond Amundsen i Privatmegleren sto for salget av garasjeplassen.

E24 har ikke lykkes i å finne noen garasjeplasser som er solgt for mer enn dette.

Amundsen forteller at han i 2020 solgte en garasjeplass på Tjuvholmen for 1,6 millioner kroner. Ifølge ham var det forrige rekord.

Megleren sier det ble budkrig om p-plassen, og at det er derfor den gamle rekorden ble smadret.

– I dette prosjektet var det den eneste garasjeplassen som var mulig å få tak i. Det var flere interessenter som bød på den, og det er eksisterende eiere i prosjektet som har kjøpt garasjeplassen, sier han.

FASJONABELT: Leilighetene i Sommerrokvartalet har tiltrukket seg en flokk rikinger.

Mange mangemillionærer under samme tak

Sommerrokvartalet teller totalt 56 leiligheter, og er et samarbeid mellom Aspelin Ramm Eiendom og Strawberry Brothers. Sistnevnte selskap eies av Petter Stordalen og Varner-familien.

De fasjonable leilighetene ble revet bort i en fei etter at de ble lagt ut i 2020. Samtlige ble solgt i løpet av to uker.

Flere av de opprinnelige kjøperne, som slo til da prosjektet ble lagt ut for salg i 2020, har det siste året videresolgt sine leiligheter med solid fortjeneste.