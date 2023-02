Equinor: – Tar sterk avstand fra kurs i fagforenings­unngåelse

Equinor svarer på kritikken av bruk av amerikansk advokatselskap. – Vi støtter organisasjonsfriheten og retten til organisering.

SVARER: Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim.

– Vårt utgangspunkt er at Equinor har en veldig tydelig holdning som selskap, og det er at vi respekterer ansattes organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger. Det gjelder globalt og i USA, sier Pål Eitrheim.

Han har ledet fornybaravdelingen til Equinor siden 2018.

Denne uken skrev E24 at Equinor har hyret advokatfirmaet Jackson Lewis, i forbindelse med sin havvindsatsing i USA.

Advokatselskapet lister blant annet «fagforenignsunngåelse» som noe de tilbyr selskaper innen energisektoren. Det har skapt reaksjoner, og torsdag ba næringsminister Jan Christian Vestre om en orientering fra Equinor.

I et intervju med E24 sier Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim at selskapet ikke kjenner seg igjen i fremstillingen som har kommet frem i E24.

– Tvert imot så har vi en lang tradisjon for godt samarbeid med fagforeninger både i Norge og internasjonalt. Det er det vi legger til grunn i den virksomheten vi har, sier Eitrheim.

Skal bistå med å forhandle avtaler

Equinor satser stort på havvind i USA. Utenfor New York skal den norske energikjempen bygge 3,3 gigawatt med havvind, nok til rundt to millioner hjem.

I den forbindelse har Equinor signert en avtale med delstaten New York for salg av kraft fra havvind.

– I avtalen har vi forpliktet oss til å forhandle frem avtaler med ulike fagforeninger, kalt Project Labor Agreement, for alle våre prosjekter, sier Eitrheim.

– De forhandlingene skal vi jobbe med gjennom våren og sommeren. I forbindelse med forhandlingene er det vanlig i USA at advokatfirmaer deltar på begge sider. Jackson Lewis skal støtte oss i å etablere sånne avtaler med fagforeningene.

Han understreker at Jackson Lewis skal jobbe i henhold til Equinors verdier og prinsipper.

Tar avstand fra kurs i «fagforenings-unngåelse»

I E24s sak kommer det frem at Jackson Lewis jevnlig arrangerer et kurs ved navn «Hvordan forhindre fagforeninger». Det tar Equinor avstand fra.

– Vi tar selvsagt sterk avstand fra kurs i såkalt fagforenings-unngåelse som det er vist til. Det speiler definitivt ikke de holdningene som vi har som selskap, sier fornybarsjefen.

– Det er absolutt ikke en type advokattjeneste, enten hos Jackson Lewis eller andre, som vi vil vurdere å benytte oss av overhovedet.

– Så det er ingen Equinor-medarbeidere som har deltatt på et sånn kurs?

– Det vil overraske meg veldig, og det vil i hvert fall ikke ha vært et oppfordring fra Equinor som arbeidsgiver.

Dette er saken: Equinor satser stort på havvind i USA. Utenfor New York skal den norske energikjempen bygge 3,3 gigawatt med havvind. I den forbindelse har Equinor hyret det amerikanske advokatfirmaet Jackson Lewis. Selskapet har siden 1958 har spesialisert seg på arbeidsrett. Og på listen over hva de tilbyr selskap innen energisektoren, er «fagforeningsunngåelse» noe av det første advokatselskapet trekker frem. Equinor understreker til E24 at Jackson Lewis må forholde seg til Equinors holdninger og standarder – og at Equinor skal tilrettelegge for fagforeningsavtaler, ikke det motsatte. Equinor tar avstand fra kurs i «fagforenings-unngåelse».

Har du informasjon om denne saken? Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalist på e-post ada.lea@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4791629822

Forstår at folk reagerer

I et intervju med E24, reagerer stortingsrepresentantene Hadia Tajik (Ap) og Mímir Kristjánsson (R) på samarbeidet med Jackson Lewis. Tajik mener at Equinor legitimerer «fagforeningsknusing».

– Forstår dere at folk reagerer på et samarbeid med Jackson Lewis?

– Jeg opplever at Jackson Lewis har et mer sammensatt rykte enn det som har blitt beskrevet. Dette er et kompetent advokatfirma innenfor arbeidsrett, sier Eitrheim.

– Så har vi sett i de siste dagene eksempler på disse kursene som representerer en del av er området som vi absolutt ikke identifiserer oss med overhodet. Måten disse kursene fremstår på er jo absolutt ikke en del av det vi kan stå inne for. Så det forstår jeg at folk reagerer på. Det er veldig annerledes enn det vi er vant til fra Norge.

– Hvorfor velger dere akkurat dem?

– Dette er et etablert advokatfirma i USA innenfor arbeidsrett. De som jobber innenfor dette området representerer ulike parter i arbeidslivet, og de representerer også selskapet med ulike holdninger.

SATSER PÅ HAVVIND I NEW YORK: Det er havvindprosjektet Empire Wind 1 utenfor New York som har kommet lengst i USA. Equinor forventer å ta en investeringsbeslutning om noen år. Bildet er fra Equinors havvindpark utenfor England.

– Jackson Lewis jobber med et scope som er veldig tydelig, og det er å etablere disse Project Labor Agreements, som faktisk skal skape ryddige forhold i de prosjektene vi har i USA. Og det vil være vanskelig å finne advokatfirmaer innenfor arbeidsrett som bare representerer en part.

– Er det aktuelt å avslutte samarbeidet med Jackson Lewis?

– Så lenge selskapet forholder seg til oppdraget de har fått fra oss og representerer våre holdninger og verdier på en god måte, vil vi videreføre oppdraget.

Statlig eide selskap skal oppfordre til fagorganisering

I regjeringens nye eierskapsmelding, lagt frem i oktober 2022, står det at staten «forventer at selskapet oppfordrer egne ansatte til å organisere seg og fremmer retten til fri fagorganisering i leverandørkjeden.»

– Oppfordrer Equinor sine ansatte i USA til å organisere seg?

– Det varierer litt i ulike markeder ut fra hvordan forholdene er tilrettelagt. Men vi har en generell positiv holdning til fagorganisering. Det er vår grunnholdning, sier Eitrheim.

– Hvordan er organiseringsgraden blant Equinor-ansatte i USA?

– Jeg kjenner ikke detaljene i det, men på generelt grunnlag kan jeg si at fagforeningsdeltagelse er lav i USA. Havvind-delen er i en veldig tidlig fase av oppbygging, så vi er jo fremdeles noen år unna investeringsbeslutning, men det har jeg ikke tilgjengelig, sier han.

FLERE KRAV: Næringsminister Jan Christian Vestre la frem ny eierskapsmelding i oktober 2022. Her står det blant annet at statlig eide selskap skal oppfordre ansatte til å fagorganisere seg.

Videre understreker fornybarsjefen at Equinor har god dialog med fagforeninger, både i Norge og USA.

– Våre egne fagforeninger også en god støttespillere i forhold til å gi råd, og utfordrere i forhold til hva som er gode løsninger i tida fremover. Så den dialogen kommer vi til å videreføre.

Forrige uke hadde Equinor besøk av AFL-CIO, USAs sentrale fagforening, hvor både LO og tillitsvalgte i Equinor deltok.

– Det var et veldig godt møte, og vi var enige om å møtes igjen. Vi jobber for å få til et møte med AFL-CIO i USA, forhåpentligvis allerede i neste uke i forbindelse med et besøk dit.