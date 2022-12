Elon Musk buet av scenen

Komiker Dave Chappelle inviterte Elon Musk opp på scenen under et show. Det gikk ikke etter planen.

POLARISERENDE: Milliardær og gründer Elon Musk fikk en svært kald mottagelse i San Francisco.

Twitter-eier verdens rikeste mann fikk en fiendtlig mottagelse da han ble dratt opp på scenen under Chapelles stand up-show i San Francisco.

Mot slutten av showet, som gikk i Chase Centre som til vanlig er hjemmebanen til NBA-laget Golden State Warriors, forsøkte Chapelle å trekke Musk opp på scenen for at gründeren skulle si noen ord.

– Mine damer og herrer, ta vel imot verdens rikeste mann, sa Chapelle, til en blanding av jubel og buing. Etter kort tid hører man at buingen tar overhånd.

I videoen kan man se at Chapelle forsøker å tulle bort buingen til å begynne med.

– Det høres ut som noen av de du har gitt sparken er blant publikum, sa komikeren, med referanse til at Musk nylig sparket halvparten av alle Twitter-ansatte.

Se seansen, som ble filmet med en privat telefon her:

«I’m rich, bitch»

Ifølge nettstedet Gizmodo var det ikke tillat med telefoner på showet, men noen tilskuere hadde likevel sneket det med seg inn.

Buingen varer et tidspunkt blir Musk tilsynelatende rådvill, og spør Chapelle:

– Dave, hva skal jeg si.

– Ikke si noe, svarer Chapelle.

– Det vil ødelegge øyeblikket. Hører du den lyden, Elon? Det er lyden av kommende sivil uro. I klarer knapt vente til å se hvilken butikk du knuser neste gang, tøyset komikeren i et forsøk på å vinne tilbake publikum.

En annen video som nå sirkulerer på Twitter viser at Musk blir holdt oppe på scenen av komiker Chris Rock, som også var en del av showet. Musk blir gitt mikrofonen og roper «I’m rich, bitch», til enda mer buing fra publikum.

I en tråd på Twitter svarer Musk at han mener de som buet var i kraftig mindretall, men at han anerkjenner at det var mye buing.



– Dette er første gang for meg på ekte, det skjer ofte på Twitter, skriver Musk, før han kommer med et stikk til de han mener er den ekstreme venstresiden i San Francisco.

– Det er nesten som om jeg har krenket San Fransiscos grenseløse venstreside ... men neeeei, skriver han.

Kontroversiell milliardær

Milliardæren og Tesla-eieren har blitt en stadig mer polariserende figur i senere tid. Spesielt har han blitt kontroversiell etter at han i oktober kjøpte mikrobloggen Twitter.

Like etter at han tok over Twitter, ga han sparken til halvparten av de 7.500 ansatte i selskapet. I ettertid har det kommet en bølge av søksmål mot Twitter.

Milliardæren poster også ofte kontroversielle meninger fra sin egen Twitter-konto. Han er stadig kritisk til det han kaller den «woke» venstresiden i politikken, og denne helgen postet han et innlegg der han sa USAs nåværende helseminister og tidligere smittevernsjef, Anthony Fauci, burde straffeforfølges.

Musk og Twitter slapp nylig dokumenter som avslører hvordan Twitter tidligere har blant annet drevet med såkalt «skygge-utestengelse» av enkelte kontoer, og hvordan en omstridt sak fra New York Post om Hunter Biden, president Joe Bidens sønn, og hans laptop skal ha blitt holdt tilbake for viderespredning.