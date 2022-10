Equinor tjente 249 milliarder i tredje kvartal

Equinor fikk 43,65 dollar pr. millioner britiske varmeenheter (MMBtu) for gassen sin i Europa i kvartalet, opp fra 12,82 dollar pr. MMBtu i samme kvartal i fjor.

Selskapet fikk 7,24 dollar pr. MMBtu for gassen det solgte i USA i fjerde kvartal, fra 3,23 dollar pr. MMBtu på samme tid i fjor.

Equinor fikk 96,3 dollar fatet for sin norske oljeproduksjon, mens selskapet fikk 92 dollar fatet for sin internasjonale produksjon og 79,3 dollar fatet for produksjonen i USA.