Are tok taxi til Flesland to ganger. Prisforskjell: 341 kroner

Are Domert bor på Sola og var på jobb i Bergen da han oppdaget prisforskjellene mellom de to taxiselskapene.

– Jeg sitter med følelsen av å ha blitt lurt, sier han.

(Bergens Tidende): Forrige tirsdag var Are Domert fra Sola på jobbtur til Bergen. Etter møtet ringte han Bergen Taxi og bestilte drosje fra Nøstet i Bergen sentrum til Flesland.

Turen tok rundt 28 minutter og kostet ham 497 kroner, skriver Bergens Tidende.

Denne uken, også på tirsdag, var Domert igjen på jobb i Bergen sentrum. På vei hjem igjen til Stavanger spaserte han fra Vaskerelven til nærmeste taxiholdeplass på Øvre Ole Bulls plass.

– Jeg satte meg i den taxien som sto først i køen og ba ham kjøre til Flesland.

Taxien tilhøre selskapet A-taxi. Kvitteringen viser at denne turen tok rundt 39 minutter og kostet Domert 838 kroner.

Prisforskjellen på de to turene er 341 kroner, til tross for at ukedag, distanse og tid på døgnet var omtrent likt.