Boligprisene falt 1,5 prosent på Nord-Jæren i oktober

Boligprisene i Norge falt med 1,9 prosent i oktober. – Vi har et helt annet boligmarked i Rogaland enn det som rapporteres om i Oslo og omegn, ifølge Aktiv Eiendomsmegling i Stavanger.

Erik Tangen

Marius Wiig Holmen Journalist

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 4,7 prosent.

Det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, som ble lagt frem torsdag.

Det er normalt at boligprisene faller i årets fire siste måneder, og det var ventet at boligprisene ville fortsette å falle i oktober.

– Boligprisene fortsetter den svake utviklingen fra september og falt ytterligere med 1,9 prosent i oktober, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Nord-Jæren: Opp 7,8 prosent

Boligprisene på Nord-Jæren sank med 1,5 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner forble prisene uendret, ifølge Eiendom Norge.

Hittil i år har boligprisene på Nord-Jæren steget med 7,8 prosent.

Ronny Skjøtskift, daglig leder i Aktiv Eiendomsmegling i Stavanger, sier folk i Rogaland ikke skal bekymre seg, og at markedet er velfungerende:

– Det er viktig å påpeke at vi har et helt annet boligmarked i Rogaland enn det som rapporteres om i Oslo og omegn. Der har de lagt bak seg flere år med meget sterk prisvekst og fallhøyden er stor, skriver han i en e-post.

– I Rogaland har vi hatt en svakere prisvekst og vi befinner oss nå like over nivået for 2013. På samme tid har vi rekordsterk sysselsetting, tilflytningsvekst i de fleste kommuner og relativt få igangsatte boligprosjekter, skriver han videre.

Administrerende direktør i Eiendomsmegler 1, Laila Neverdahl, peker på at det er høyt salg for Rogaland, sammenlignet med før pandemien.

– Markedet er raskt og usolgte boliger er fortsatt relativt lavt. Dette gjør at vi forventer et bra salg fremover, noe vi ser på volumet i oktober også.

Høyeste rente siden 2009

Onsdag ble det kjent at Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,5 prosent. Dette var den fjerde renteøkningen på rappen, og styringsrenten er nå på det høyeste nivået siden 2009. Samtidig varslet sentralbanken at renten mest sannsynlig vil settes videre opp etter rentemøtet i desember.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, mener rentehevingene allerede har ført til en nedkjøling i boligmarkedet.

– Det har nok skjedd et stemningsskifte. Det var jo et tydelig taktskifte i september, og det er naturlig å tenke seg at prisene har fortsatt å falle i oktober, uttalte Haugland til E24 i forkant av rentebeslutningen.

I september falt boligprisene med 2,2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner var prisfallet på 0,6 prosent.

Blir liggende usolgt lengre

Flere av landets største eiendomsmeglere opplever at det i oktober tok lengre tid å selge bolig, og at kjøperne er blitt stadig mer forsiktige. Både hos EIE eiendomsmegling og Privatmegleren økte forrige måned liggetiden for boliger ute på markedet.

– Vi møter folk som er ganske desperate, og som ikke får solgt. Det er mer moderasjon fra kjøpere, og da tar det tid, fortalte Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie Eiendom, til E24 i forkant av fremleggelsen av boligprisene.