Rema-Reitan mener matprisene er for lave

Ole Robert Reitan kan ikke huske at konkurransen i norsk dagligvare noen gang har vært tøffere. At Kiwi ikke økte prisene 1. februar var «et vellykket stunt», slår han fast.

TØFFE TIDER: Rema 1000-eier Reitan Retail satt igjen med 1,6 prosent av fjorårets butikkomsetning. Etter 1. februar har priskonkurransen tilspisset seg ytterligere.

– Vi taper ikke penger, men det er veldig, veldig slitsomt, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Rema 1000-eier Reitan Retail til E24.

Selskapet, med 3800 utsalgssteder i syv forskjellige land, la torsdag frem resultat for 2022. På bunnlinjen satt Reitan Retail igjen med 1,8 milliarder kroner – 800 millioner mindre enn året før.

Etter 1. februar har konkurransen i dagligvarebransjen tilspisset seg ytterligere. Da satt dagligvareleverandørene opp prisene betydelig, slik at kjedene må betale mer for varene de selger til deg og meg.

Men Kiwi valgte ikke å ta prisøkningen ut til kundene, og etter kort tid hadde konkurrentene fulgt etter.

– Akkurat nå er det hardere konkurranse i norsk dagligvare enn jeg kan huske at det noen gang har vært. Det er et prisnivå i butikk som ikke henger sammen med kostnadsnivået i det hele tatt. Så det er ikke bærekraftig, sier Reitan.

Han legger til at han er «født og oppvokst med at Rema 1000 skal være billigst».

– Så vi må bare sørge for å ha de laveste prisene. Men akkurat nå er det krevende.

– Vi er fortsatt størst

Et hardt press på Rema 1000s marginer gjør at selskapet nå må jobbe ekstra hardt med kostnadseffektivitet, forteller dagligvaretoppen.

– Vi er i en fase nå hvor vi er nødt til å kutte kostnader. Vi må droppe planlagte investeringer, og vi må tenke oss om en ekstra gang. Og så må vi sørge for å få flere kunder inn i butikken, så vi har flere kroner å fordele kostnadene på.

– Er det Kiwi som kommer til å avgjøre når dere returnerer til et mer normalt prisnivå?

– Det er i hvert fall sånn at vi skal ha de laveste prisene til enhver tid.

– Det var ikke det jeg spurte om.

– Nei, men det vet jeg ikke. Jeg bare sier at for oss så skal vi ha de laveste prisene til enhver tid. Så da blir det det prisnivået det blir.

Ole Robert Reitan omtaler Rema 1000 som landets mest kostnadseffektive dagligvarekjede. – Internt sier vi at når det er tøft hos oss, er det bra, for da er det enda verre for de andre.

Kiwi har selv fortalt om «tidenes kundevekst» etter all oppmerksomheten de fikk etter 1. februar. Og uoffisielle bransjetall, som Nettavisen har sett, viste at Kiwi spiste kraftig av konkurrentenes omsetning den påfølgende måneden.

– Det er klart at det var et vellykket stunt, sier Reitan, samtidig som han tilbakeviser at konkurrenten har gått forbi dem i kampen om å være landets største enkeltkjede.

– I tallene som jeg har, er vi fortsatt størst.

Fortsatt børsplaner

Regnskapet som ble presentert torsdag tilhørte Reitan Retail, en gren av Reitan AS, tidligere kjent som «Reitangruppen».

Det er denne delen av virksomheten Reitan-familien ønsker å børsnotere. Dette ble kunngjort for første gang for snart to og et halvt år siden.

– Vi har fortsatt en plan om å børsnotere Reitan Retail, bekreftet Ole Robert Reitan torsdag.

Når det skjer?

– Når stjernene en eller annen gang i fremtiden står i riktig formasjon på himmelen.

– Vi har forberedt oss lenger enn vi trodde vi skulle, så når verden ser lysere ut, så skal vi se hva vi får gjort.

– Da blir det vel ikke i år?

– Altså, verden har aldri vært mer uforutsigbar enn den er akkurat nå, så det får vi komme tilbake til.