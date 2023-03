Solstad Offshore selger 37 skip for seks milliarder

Offshorerederiet selger unna flåten med forsyningsskip til amerikanske Tidewater.

KVITTER SEG MED SKIP: Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad.

Det opplyser Solstad Offshore i en melding.

Flåten på 37 plattform forsyningsskip (PSV) selges til det amerikanske offshorerederiet Tidewater for en samlet sum på 577 millioner dollar.

Det tilsvarer seks milliarder kroner.

På Oslo Børs sendes Solstad-aksjen ned mer enn 10 prosent etter nyhetene.

Tidewater, som er notert på New York-børsen med en flåte på 228 skip, skriver at kjøpet gjør rederiet til verdens største eier av plattform forsyningsskip.

Tidewater vil øke sine prognoser for årets inntekter til 1,03 milliarder dollar, gitt at kjøpet sluttføres i slutten av andre kvartal. Det er opp fra 900 millioner dollar i prognosen gitt i slutten av februar.

Kutter gjelden

Solstad skriver i meldingen at grepet reduserer gjelden med rundt seks milliarder kroner og rederiet peker på at det vil styrke balansen, evnen til å betjene gjeld og likviditeten.

Offshorerederiet har vært gjennom mange tunge år. Men markedet er nå på vei oppover igjen.

Kriseårene har imidlertid etterlatt Solstad med en gjeld på over 21 milliarder kroner. Det aller meste ligger i et flåtelån som forfaller i første kvartal neste år, som betyr at selskapet trenger en refinansiering.

Med oppgjøret på seks milliarder kroner kan Solstad betale ned på gjelden.

Salget gjør også at Solstad blir en av de store globale eierne av ankerhåndteringsfartøy (AHTS) og subsea-skip, påpeker selskapet.

Etter salget vil Solstad sitte igjen med en flåte på 41 avanserte offshoreskip i drift, pluss seks skip som vurderes solgt.

Vil satse mer på fornybar energi

Selskapet skriver at transaksjonen også vil gjør det i stand til å øke tilstedeværelsen innen fornybar energi og utvide tjenestetilbudet, samt føre til et vesentlig redusert investeringsprogram i 2023 og 2024.

– Salget av PSVene representerer et skifte i vår strategi i et endret marked. PSVene støtter hovedsakelig olje- og gassindustrien, mens AHTSene (ankerhåndteringsfartøy) og CSVene (konstruksjonsskip) kan betjene alle offshore energisektorer, inkludert olje, gass og fornybar energi, sier Solstad – sjef Lars Peder Solstad.

Han sier også at transaksjonen vil gi Solstad større finansielt spillerom og en betydelig bedret gjelds- og kontantposisjon i tiden fremover.

Ifølge Solstad vil de offshoreansatte tilknyttet flåten som selges, bli tilbudt ansettelse hos Tidewater. Det amerikanske selskapet vil også tilby ansettelse for noen av de ansatte på land.

