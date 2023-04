DNB Markets: Svak krone gir høyere rentetopp

Meglerhuset tror Norges Bank vil heve renten fire ganger frem til september.

Makroanalytiker Oddmund Berg, har ført DNB Markets ferske prognose i pennen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Norges Bank har i likhet med store deler av verden hevet renten hyppig den siste tiden, men toppen er ikke nådd, ifølge DNB Markets.

Frem til september tror meglerhuset at Norges Bank vil heve renten fire ganger på rad – fra dagens rentenivå på tre prosent, til fire prosent.

Regn ut hva det vil bety for deg i E24s rentekalkulator nederst i saken.

Det forklares blant annet med at kronen er på et historisk svakt nivå, målt mot andre lands valutaer.

En svak krone vil ifølge DNB Markets bidra til å presse opp prisveksten, og kan føre til at Norges Bank setter opp renten ytterligere.

– Det handler om at alt vi importerer blir dyrere. Det flyttes over til forbrukerne og prisveksten, sier Oddmund Berg, makroanalytiker i DNB Markets.

– Hvor sikre er dere på en rentetopp på fire prosent?

– Vi mener fortsatt at det er veldig stor usikkerhet. For ikke lenge siden var det uro og tilløp til bankkrise.

– Det kan fort skje at man får en liten styrking av kronen igjen, og at inflasjonstallene overrasker på nedsiden. Det kan gjøre at vi ikke trenger en så høy rentetopp, sier han.

Sent i 2024 vil Norges Bank begynne å sette ned styringsrenten igjen, og i 2025 vil renten ligge på 3,25 prosent, tror meglerhuset. Der vil renten holde seg en god stund fremover, dersom DNB Markets får rett.

Inflasjon på fem prosent

DNB Markets tror vi får en generell prisvekst på 5,0 prosent i 2023. Det er 0,1 prosentpoeng høyere enn TBUs anslag før lønnsoppgjøret i frontfaget.

Kjerneinflasjonen, der energipriser og avgiftsendringer er ekskludert, ventes å stige 5,6 prosent, året sett under ett.

Målet til Norges Bank er to prosent.

I 2024 ser meglerhuset for seg at inflasjonen dempes til 2,8 prosent og kjerneinflasjonen til 3,2 prosent.

Kan få høyere lønninger

DNB Markets anslår at lønningene vil stige med 5,5 prosent i 2023. Det er høyere enn rammen for frontfaget mellom NHO, YS og LO på 5,2 prosent.

– Hvorfor venter dere høyere lønnsvekstvekst?

– Det handler om at det er et stramt arbeidsmarked. I en sånn situasjon er det en del lønnstagere som bytter jobb, og som klarer å forhandle til seg andre lønninger enn rammen fra de sentrale forhandlingen, sier Berg.

– I tillegg er det enkelte bransjer hvor bonuser kan være med å trekke opp lønnsveksten, sier han.

Venter boligprisoppgang

Til tross for stadig høyere lånekostnader etter gjentatte rentehevinger fra Norges Bank, venter DNB Markets boligprisoppgang i 2023.

Slik ser DNB Markets for seg utviklingen i boligprisene:

2023: Oppgang på én prosent

2024: Oppgang på to prosent

2025: Oppgang på tre prosent

2026: Oppgang på seks prosent

– Med grei nominell lønnsvekst, og lite bygging av nye boliger ser vi ikke for oss noen vanvittig endring i boligmarkedet.

Han legger til at boligprisveksten har en lav fart sammenlignet med tidligere.

– En rentetopp på fire prosent kan gjøre at vi får en svak høst igjen, sier Oddmund Berg.