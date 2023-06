Coop etter Freia-møte med UD: Sikre på at det er riktig å droppe boikott

Coop Norge står fast på beslutningen om ikke å boikotte Freia etter møtet med Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet om saken.

Utenriksdepartementet hadde møte om Freia-boikotten onsdag morgen etter at en rekke bedrifter har besluttet å boikotte morselskapet Mondelez. Statssekretærene Eivind Vad Petersson og Halvard Ingebrigtsen møtte næringslivsaktører om sanksjonene mot Russland.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Det var et godt og oppklarende møte. Blant annet var de tydelige på at de nevnte selskapene ikke står på sanksjonslisten til EU og norske myndigheter, og så fikk vi trygghet i at sanksjonene som er besluttet, er veldig godt fundamentert og laget for å ramme Russland hardest mulig, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge til NTB etter møtet onsdag morgen.

Det kom dessuten fram at initiativer utover dette er lite hensiktsmessig og lite effektfulle, ifølge Friis.

– Når man tar i betraktning at en boikott kan medføre bortfall av mange hundre arbeidsplasser, så blir det en riktig beslutning å ikke boikotte, sier han.

En rekke selskaper har besluttet å boikotte Freia som følge av at morselskapet Mondelez står på Ukrainas svarteliste over selskaper som fortsatt har virksomhet i Russland.

Ingen av dagligvarekjedene har ønsket å delta i boikotten, men ba om et møte med departementene for å få retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til denne og eventuelle lignende saker.

– Vi ønsket å ta en beslutning på best mulig grunnlag fordi saken er så kompleks og berører så mange arbeidsplasser, sier Friis.

Statssekretærer og representanter fra embetsverket fra både Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet deltok i møtet.

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen i UD sier avgjørelsen om boikott ligger hos bedriftene og kunder.

– Det som er vårt klare budskap, er at bedriftene må ta avgjørelsen selv, og vi som for brukere må selv avgjøre. Det kan ikke vi ta stilling til for noen, sier Ingebrigtsen til Dagens Næringsliv.