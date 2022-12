Regjeringens havvindplan: Håper å unngå statsstøtte

Regjeringen har ambisjoner for utviklingen av vindkraft til havs i Norge og tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023.

– Vi tar havvindsatsingen et stort steg videre, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Tirsdag morgen holder han pressekonferanse om havvind.

Aasland forteller at regjeringen nå sender deres havvindplan på høring. Planen som sendes på høring er todelt, og inkluderer forslag til prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II, og kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord.

I høringen er det også en oversikt over inndelingen av områder for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Sørlige Nordsjø II er område for bunnfaste turbiner som er festet på havbunnen, mens Utsira Nord er for flytende havvindturbiner som er en mer umoden teknologi.

Fristen for å komme med høringsinnspill er 6. januar.

– Målet er en større utlysning i 2025, sier Aasland.

Håper å unngå statsstøtte

I planen for Sørlige Nordsjø II skriver regjeringen at det kan være mulig å realisere et godt prosjekt i første fase uten statsstøtte, avhengig av kostnadsutvikling og kraftpris.

Derfor ønsker regjeringen å tildele første fase av Sørlige Nordsjø II uten statsstøtte.

– Samtidig har regjeringen tatt høyde at prosjektet kan ha behov for statsstøtte for å bli realisert, heter det i meldingen.

Aasland vil ikke gi en sum på støttebeløpet som kan gå til utbyggingen av Sørlige Nordsjø II.

I planen for Utsira Nord står det at tildelingsmodellen må ta høyde for at det skal tildeles statsstøtte til prosjektene på et tidspunkt i konsesjonsprosessen.

Hvem som skal betale for fastlandsforbindelse ønsker Aasland å komme tilbake til når de har foretatt den endelige utlysningen.

– Vi har vært tydelige på at utviklingen av et strømnett på havet ikke skal veltes over i første fase på husholdninger og industri, sier han.

– Vi er ledende på havvind

I mai satt regjeringen nye mål for norsk havvind. Innen 2040 vil de dele ut konsesjoner til om lag 30 gigawatt havvind.

Det nye målet vil kunne føre til utbygging av om lag 1.500 vindturbiner til havs.

Likevel har regjeringen fått kritikk for å somle.

– Er du enig i at det går for tregt?, lyder et spørsmål fra salen under tirsdagens pressekonferanse.

– Det er gjort enormt mye på havvind i løpet av ett år. Vi er ledende på flytende havvind, slår Aasland fast og peker på Equinors havvind.

Han aviser kritikken om at Norges havvindsatsing går for tregt.

– Det er trygt å investere i Norge, sier Aasland på spørsmål om hva han tenker om kraftaktører som mener det motsatte etter skattegrepene på vindkraft ble lagt frem.

Ønsker direkte tildeling av havvindprosjekter

I juni meldte Equinor at de vil bygge en stor havvindpark utenfor Bergen i løpet av 2027. Dette for å elektrifisere petroleumsfeltene Troll og Oseberg.

Men de mangler tillatelse fra regjeringen for å kunne bygge ut vindturbinene.

I starten av desember ble det kjent at en nesten fulltallig energi- og miljøkomité ønsker at oljeselskaper som vil bygge ut havvind for å elektrifisere egne felt skal kunne få tillatelse.