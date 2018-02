– Vi har tro på Tilbords. Det er et godt navn med et godt omdømme hos kundene. Derfor har vi kjøpt opp og vil drive selskapet videre, sier daglig leder Odd Sverre Arnøy i Kitch’n til Bergens Tidende.

Eierselskapene bak Tilbords-kjeden, Tirag AS og Tirag Holding AS, slo seg selv konkurs tidligere denne måneden , tremåneder etter at de ble kjøpt opp av nettopp Kitch’n.

Det samme selskapet er altså med på å kjøpe opp konkursboet, sammen med selskapet Dalema AS.

Oppkjøpet innebærer også at hovedkontoret og lageret flyttes fra Bergen til Rogaland.

Avviser at konkursen var planlagt

Arnøy avviser at de hadde planer om å begjære Tilbords konkurs da de kjøpte opp selskapet for tre måneder siden.

– Da vi overtok selskapet oppdaget vi at det var større tap og flere langsiktige kostbare forpliktelser enn vi ventet på forhånd. Antatte tap ville komme på mellom 60 og 70 millioner kroner, og da så vi ingen annen løsning enn å begjære oppud, sier han.

Slik situasjonen var mener Kitchn-sjefen at Tilbords styrte mot en uunngåelig konkurs, uavhengig av oppkjøpet.

– Vi forsøkte å redde selskapet. Da vi gikk til et så alvorlig skritt som å begjære oppud, så var det et nederlag for oss. Men vi har god samvittighet fordi vi gjorde vårt beste for å redde selskapet, sier han.

– Mange var interessert i konkursboet

Kitchn Holding AS går inn på eiersiden med 60 prosent, mens Dalema AS skal eie 40 prosent. De to selskapene går inn med 30 millioner kroner i egenkapital, gjennom selskapet Siraq Invest.

Bostyrer i konkursboet, Gunnar Haahjem i advokatfirmaet Rasmussen og Broch, forteller at flere aktører meldte interesse for konkursboet.

– Det har vært både konkurrerende kjeder og andre investorer som kunne tenkes å drive dette videre, sier han.

Totalt var fem budgivere involvert i budrunden, som fant sted mandag ettermiddag.

– Til slutt var det de gamle eierne som hadde det beste budet, sier han.

Haahjem ønsker ikke å si noe om hvem som var med i budrunden eller hvor mye de nye eierne måtte ut med.

– Nå må vi først gjennomføre formalitetene rundt kjøpet. Det er mange som skal informeres og kontrakter som skal signeres først, sier han.

Legger ned ulønnsomme butikker

Planen videre er at Tilbords skal drives som en kjøkken- og interiør-kjede, mens Kitchn skal fokusere på kjøkken.

Tilbords-butikker som ikke er lønnsomme, vil bli lagt ned. Tilbords hadde opprinnelig 120 butikker. 15 av disse er allerede lagt ned eller under avvikling.

I tillegg til disse, tror Arnøy at ytterligere 15–20 butikker blir lagt ned.

– Vi har 6–8 egne avdelinger som ikke er lønnsomme som blir lagt ned. I tillegg er det flere franchiseavdelinger som heller ikke driver lønnsomt, sier Arnøy.

Imidlertid blir det opp til franchisetakerne om de ønsker å legge inn mer penger og forsøke seg på videre drift, eller om de vil legge ned driften.

Fakta: Tilbords Butikkjeden ble startet i 1995 og har siden den gang solgt kjøkkenutstyr og interiørprodukter. Tilbords har butikker over hele landet, men hovedkontoret har ligget i Bergen. Butikkjeden har røtter tilbake til den tradisjonsrike familiebedriften Peter M. Kolderup, som ble etablert i Bergen i 1845. Familieselskapet ble solgt til Herkules Capital for snart ti år siden. Kitch’n overtok aksjene i Tirag Holding fra Herkules i november 2017. I februar 2018 begjærte de eierselskapet konkurs. Før konkursen var det rundt 120 Tilbords-butikker i landet.

Flyttes til Rogaland

Tilbords-kjeden har røtter tilbake til familiebedriften Peter M. Kolderup, som i sin tid ble etablert i Bergen sentrum i 1854. Familien solgte bedriften for snart ti år siden.

Oppkjøpet av konkursboet innebærer at Tilbords ikke lenger kan kalles en bergensbedrift. For i tillegg til at flere butikker legges ned, vil hovedkontoret og grossistlageret i Bergen bli flyttet sørover.

Kontoret blir flyttet til Sandnes, i samme lokaler som Kitch’n holder til. Grossistlageret blir flyttet til Dalema sine lokaler på Bryne.

Rundt 40 ansatte på kontoret og lageret er blitt sagt opp som følge av konkursen. Mellom 15 og 20 av disse vil få muligheten til å søke nye stillinger i Sandnes og Bryne.

Den ny-gamle eieren mener samarbeidet med Dalema er riktig vei å gå for selskapet.

– Dalema har kompetanse på grossistleddet, mens vi er gode på butikkdrift. Jeg har veldig stor tro på dette samarbeidet. Vårt nye utgangspunkt gjør fremtiden mer forutsigbar for oss og for franchisetakerne, sier Arnøy.