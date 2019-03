Advokatfirma i Stavanger dømt til å betale 75 mill til Sparebank 1 SR-Bank

Dommen ble avsagt i Borgarting Lagmannsrett, opplyser Sparebank 1 SR-bank, som fikk meldingen onsdag. Dommen er tidligst rettskraftig om en måned.

Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma som ble etablert i Stavanger i 1923.

Saken dreier seg om to Super Puma-helikoptre som banken ble ufrivillig eier av i 2016.

Kluge Advokatfirma ble leid inn som rådgivere da to leieavtaler med modellen Eurocopter Super Puma skulle fremforhandles i 2011 og 2012. I kontrakten var det en egen konkursklausul som SR-bank hevder at de ikke visste om. De hevder derfor at Kluge gjorde en for dårlig jobb i forhandlingene og at de handlet uaktsomt.

Etter Turøy-ulykken søkte nemlig morselskapet til helikopterselskapet CHC om konkursbeskyttelse i USA. CHC ble erklært insolvente og SR-bank satt igjen som eiere av to helikoptre de slett ikke hadde lyst på.

Det opprinnelige kravet fra banken var på 160 millioner kroner, og lagmannsretten har gitt SR-bank delvis mehold.

– Det er foretatt en avkorting på 60 prosent da retten mener at også banken her har et objektivt ansvar. Vi vil nå sette oss grundig inn i dommen før vi kan komme med noen ytterligere kommentarer, sier konserndirektør for kommunikasjon i SR-bank, Thor-Christian Haugland til Aftenbladet.