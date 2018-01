SAS kjøper inntil 50 fly fra franske Airbus fremfor Boeing

I en intern epost til de ansatte skriver ledelsen i SAS at de nå er i sluttforhandlinger med Airbus om en ny flyordre, melder E24.

– Vi er glade for å kunne meddele at vi nå er i avsluttende forhandlinger med Airbus, med det formål å underskrive en endelig avtale våren 2018 på en stor ordre av nye mellomdistansefly, skriver SAS til de ansatte.

Dermed er amerikanske Boeing droppet til fordel for den europeiske produsenten når SAS nå skal bestille et sted mellom 40 og 50 fly til kort- og mellomdistanseflåten. Prislappen vil trolig ende mellom 25 og 30 milliarder svenske kroner.

Informasjonssjef i SAS Norge, Knut Morten Johansen, sier til E24 at man har valgt å være åpen overfor de ansatte når det gjelder flyordren for å skape motivasjon til å drive fram det videre omstillingsarbeidet i flyselskapet – hvor målet er å kutte kostnader.

– Beslutningen vil bli tatt av styret om et par måneder, forutsatt at man også oppfyller de mål som ligger i omstillingsprogrammet In Shape, hvor det gjenstår effektivisering på 2,2 milliarder svenske kroner, sier han.

Omstillingen har pågått siden 2012, samme år som selskapet bestemte seg for å kjøpe inn en mengde nye fly til mellomlange distanser.

Denne uka kunngjorde Airbus at selskapet ville slutte å bygge fly av typen A380 hvis det ikke fikk nok bestillinger. Typen SAS skal bestille, er ifølge E24 A320 og A321.