Ny strømprisrekord

Tirsdag blir snittprisen for Oslo, Bergen og Kristiansand nær 6,5 kroner kilowattimen. Det er rekord for de tre prisområdene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Strømprisen på Østlandet og Vestlandet, og i Sørvest blir 6,43 kroner kilowattimen i snitt gjennom døgnet tirsdag. Det viser foreløpige tall fra NordPool.

Den forrige høyeste gjennomsnittsprisen på Østlandet og Vestlandet var 5,82 kroner, og tilhører dagen i dag. Den forrige prisrekorden i Sørvest var 6,28 kroner kilowattimen. Også denne er fra i dag.

Prisen som fastsettes på strømbørsen Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

Inkludert avgifter og nettleie blir snittprisen rundt 8,6 kroner kilowattimen. Strømstøtten for august til husholdningene, som også må trekkes fra, ligger an til å bli på over to kroner kilowattimen på Østlandet og Vestlandet. I Sørvest-Norge ligger strømstøtten an til å bli på over tre kroner kilowattimen

Maksprisen i de tre områdene, som inkluderer Oslo, Bergen og Kristiansand, er høyest mellom klokken 19 og 20 med 7,79 kroner per kilowattime.

Stigende priser i Nord

Midt-Norge får en snittpris på 0,27 kroner kilowattimen tirsdag.

Nord-Norge får en snittpris på 0,11 kroner kilowattimen.

Gassprisen trekker opp

Energikrisen i Europa er en viktig forklaring på hvorfor strømprisene er skyhøye i Sør-Norge. Gassprisen har vært høyere etter invasjonen av Ukraina og Russlands reduserte gassleveranser, og prisen har steget kraftig i løpet av sommeren.

Strømprisen i Europa påvirkes sterkt av gassprisen. Dyr strøm i Europa påvirker igjen Sør-Norge fordi man er koblet på det europeiske markedet gjennom utenlandsforbindelser.

Lite vann i magasinene i Sør-Norge, da særlig i sørvest, bidrar også til de rekordhøye strømprisene her til lands.