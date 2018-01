Brødboksen legger ned

– Vi er veldig lei oss for at «hvetebrødsdagene» dessverre er over, skriver selskapets grunnlegger, Sandnes-mannen Arnulf Refsnes, i en epost til sine kunder mandag kveld.

Med nærmere 66.000 kunder på landsbasis, har det altså ikke gått veien for matleveringstjenesten. I 2016 hadd selskapet opp mot 14.000 kunder.

Målet var å ta opp kampen mot matvaregigantene og levere gode bakevarer på døren til samme pris som i butikk. Denne kampen har de tapt og styret i selskapet har valgt å avvikle selskapet umiddelbart.

Ingen utleveringer i morgen tidlig

De som har lagt inn bestilling på ferskt brød til i morgen tidlig må på butikken i kveld om de vil ha brød til frokost.

– Alle ordrer og varer som er bestilt til i morgen vil bli annulert. Vi beklager overfor alle som har satset på oss, skriver selskapet videre i meldingen.

I Stavanger var det i 2016 omlag 1800 registrerte kunder, og i løpet av en uke ble det bestilt rundt 2000 brød her. Hvor mange av disse som ikke får brød i morgen er uvisst.

Går utover ansatte og kunder i Rogaland

– Hvor mange kunder og ansatte i Rogaland rammes av nedleggelsen?

– Det er rundt 40 ansatte som blir berørt i Stavanger, noe som er veldig trist, sier Refsnes på telefon til Stavanger Aftenblad.

I Stavanger-området klarte selskapet å bygge opp en god kundebase.

– Vi hadde til slutt rundt 20.000 kunder i Stavanger og omegn. På en normal dag i Stavanger har det blitt levert brød til 1500 kunder, sier han.

Veien fremover for Refsnes er usikker, men det skal ryddes opp på ordentlig måte for kunder, investorer og ansatte.

– Planen videre nå er opprydning og å ta godt vare på alle berørte. Vi må snakke med alle vi kan snakke med og så får vi se.

Tøff konkurranse

I selskapets ledelse og opphavshistorie finner man Arnulf Refsnes fra Sandnes. Visjonen om å skape en god tjeneste som var så god at alle ville bruke den, har selskapet og Refsnes hatt i to år. For kort tid siden uttalte han seg positivt om fremtiden.

– Når det gjelder salg og vekst går det veldig bra, men vi er på jakt etter industrielle samarbeidspartnere. Nå er vi i helt konkrete prosesser, som vi håper å få landet i løpet av de neste ukene, sa Refsnes til E24 9. januar 2018.

Han er oppgitt og trist for at brødeventyret er over.

– Største utfordringen var vært konkurrentene i mat-Norge som har veldig mye makt. Prisene presses langt ned slik at det blir vanskelig for mindre aktører som oss å holde ut, sier han til Stavanger Aftenblad.

