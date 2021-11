Analytiker venter skyhøye kraftpriser hele vinteren

Folk må forberede seg på at de høye strømprisene vil vare hele vinteren, mener kraftanalytiker Tor Lilleholt. Allerede til uka venter trolig nye prisrekorder.

Det ligger an til en vinter med varig høye strømpriser Foto: Paul Kleiven / NTB

NTB-Steinar Schjetne

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Prisen til sluttbruker, da avgifter, moms og alt dette er tatt med, kommer i gjennomsnitt til å ligge over to kroner kilowattimen vinteren igjennom. Vi kommer også til å få uker da prisene vil ligge langt over og under dette, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt til NTB.

Lave temperaturer, høyt forbruk og nær full utnyttelse av produksjonskapasiteten ved kraftstasjonene bidrar til situasjonen som presser strømprisene stadig høyere. Vi produserer ikke nok strøm til både å dekke forbruk og full eksport. Og for å redusere eksporten, må prisene opp på samme nivå som i Europa,

– Det som kan avhjelpe, er mer vind i Europa og dermed økt vindkraftproduksjon. Høyere vindkraftproduksjon kan hjelpe betydelig, men ofte når det er kaldt, er det høytrykk og lite vind, sier han.

Nye prisrekorder

I Sør-Norge har strømmen aldri vært dyrere enn nå. Den eksisterende rekorden fra søndag – på 1,87 kroner kilowattimen – smadres allerede mandag.

Da vil den gjennomsnittlige strømprisen gjennom døgnet være 2,56 kroner kilowattimen, skriver E24. Dette er ekskludert nettleie, avgifter og påslag fra strømselskapet.

Strømmen blir aller dyrest mellom klokka 17 og 18, på over 4 kroner kilowattimen.

Lilleholt beskriver situasjonen som ekstrem, og framholder at vi godt kan komme opp i nye ekstremsituasjoner i løpet av vinteren. Så lenge temperaturene holder seg på dagens nivå, kommer ikke strømprisen til å falle. Men faller temperaturene ytterligere, vil strømprisene gjøre det motsatte, poengterer han.

– Blir det kaldere, kan vi se nye prisrekorder i januar og februar, sier han.

Europa ruster seg

Også i Europa ser man faren for fortsatt økende og varige høye strømpriser etter hvert som kulda setter inn. Det kan framprovosere proteksjonistiske grep i kraftmarkedet, samt føre til at forbrukere ikke bare blir bedt må spare på strømmen, men ruste seg for planlagte strømavbrudd som et siste virkemiddel mot høyt forbruk, ifølge Bloomberg.

Det europeiske solidaritetsprinsippet – som skal forhindre EU-land i å strupe krafteksporten på bekostning av andre land – kan få sin første skikkelige utfordring denne vinteren.

– Hvis det blir kaldt i Europa, har man ingen enkel løsning på tilbudssiden, det kommer til å bli behov for en løsning på etterspørselssiden, sier partner Adam Lewis i meglerhuset Hartree Partners.

Vil reforhandle avtaler

Norge har hittil i år netto eksportert 15,5 TWh. Det tilsvarer årsforbruket til rundt 800.000 norske husstander. Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen krever nå at kontraktene som gjør at norsk strøm automatisk går til kontinentet så lenge prisen er høyest der, blir reforhandlet.

– Vårt kraftsystem er ikke laget for at tyskere skal fyre opp sitt land på vindkraft og stole på at Norge redder dem når det ikke blåser, sier Ketil Solvik-Olsen til NRK.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at Norge er nødt til å følge opp sine forpliktelser, og mener de i stor grad har tjent landet godt.

– Vi får kraft fra Europa. Når det for eksempel blåser mye, så produserer de mye vindkraft. Så alt i alt så mener jeg dette har gått rimelig bra, sier hun.

