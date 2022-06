Kryptoraset fortsetter: – Alt står i brann

Bitcoin har bikket under 21.000 dollar det siste døgnet. Flere markedsaktører beskriver en dyster stemning.

Bitcoin fortsetter nedgangen tirsdag morgen, etter et blytungt døgn for verdensmarkedet.

Børsuro, renteoppgang og høy inflasjon fortsetter å prege markedet, og for de store kryptovalutaene har inngangen til uken vært blytung.

Én bitcoin har på det laveste kostet 20.950 dollar det siste døgnet – og har dermed bikket under en ny grense på 21.000 dollar, viser tall fra Coinmarketcap.

Verdien til den digitale valutaen har siden svingt oppover, men er fortsatt ned rundt 12 prosent det siste døgnet (eller med rundt 3.000 dollar), og handles i skrivende stund for omtrent 22.722 dollar.

– Alt står i brann akkurat nå, det være seg aksjer, kryptoaktiva – eller noe som helst annet, sier handelssjef ved kryptobørsen ZebPay, Nirmal Ranga, i et intervju med CNBC.

– Det du ser i markedet er frykt, usikkerhet og tvil. Teknisk sett ser markedene oversolgt ut, og det må være et gulv bitcoin kommer til å treffe i fremtiden, fortsetter han.

Stanset overføringer og uttak

Krypto falt kraftig også mandag, da flere kryptoplattformer stengte muligheten for investorer å hente ut pengene sine.

Handelsplassen Celcius stanset uttak, swaps og overføringer mellom kontoer på grunn av «ekstreme markedsforhold,» ifølge en uttalelse. Grepet ble gjort for å «stabilisere likviditet og drift,» skrev selskapet.

Verdens største kryptobørs, Binance, stanset også uttak av bitcoin i over tre timer, skriver CNBC. Årsaken var «en fastlåst transaksjon som førte til etterslep,» ifølge selskapet.

– Forferdelig

Så mye som 200 milliarder dollar skal ha blitt barbert bort fra kryptomarkedene de siste dagene, ifølge nyhetskanalen. Og på mandag falt markedsverdien til kryptovaluta under 1.000 milliarder dollar for første gang siden tidlig i 2021, ifølge Coinmarketcap.

– Sentimentet for krypto er forferdelig, sier senioranalytiker ved Oanda, Edward Moya, til Bloomberg.

Han legger til at et videre fall til under 20.000 dollar per bitcoin kan føre til en «enda styggere» prisutvikling.