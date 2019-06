Profilert milliardær spytter inn 50 millioner i Ydstebø-selskap

Jan Haudemann-Andersen blar opp 50 millioner kroner og blir eier av en aksjepost på 10 prosent i selskapet Base Bolig. 61-åringen er god for over to milliarder kroner og er rangert på 136. plass over Norges rikeste personer av bladet Kapital.