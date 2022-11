Bratt fall i oljeprisen: – Markedet er litt «bearish»

Oljeprisen har falt betydelig siden starten av november, og mandag falt prisen brått etter rykter om produksjonsøkning fra Opec+. Importforbud, pristak og kinesiske covidrestriksjoner er også med på å forklare prisfallet, ifølge analytiker.

Haitham al-Ghais er leder for oljekartellet Opec. Organisasjonen forsøker å påvirke oljeprisen i medlemslandenes interesse. Flertallet av medlemmene befinner seg i Midtøsten.

– Oljeprisen falt ganske raskt etter nyheten om Saudi-Arabia og Opec-landende som etter sigende diskuterer å kanskje øke produksjonen, sier oljeanalytiker Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy.

Wall Street Journal skriver at det foregår diskusjoner internt i Opec+ om å øke produksjonen med 500.000 fat per dag. Prisen falt brått rundt åtte prosent siden midnatt, men har hentet seg noe inn igjen, og er nå ned rundt 2,7 prosent. 4.desmeber skal Opec+ holde et nytt møte hvor en eventuell produksjonsøkning vil bli bestemt.

Financial Times skriver at Saudi-Arabia kategorisk avviser at det foreligger noen planer om å øke produksjonen.

– Hvis de skulle økt oljeproduksjonen er det selvfølgelig negativt for oljeprisen, og da frykter markedet det og priser inn en sannsynlighet for at noe sånt vil skje, sier han.

Det planlagte møtet i Opec+ kommer én dag før EU har sagt de vil innføre et importforbud på Russisk råolje. Fra 5. februar neste år vil det heller ikke være lov til å kjøpe raffinerte petroleumsprodukter, som for eksempel diesel fra Russland. G7-landende G7-landendeG7, tidligere G8, er et internasjonalt forum med syv industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada. har også sagt at de vil innføre et pristak på russisk olje fra 5.desember i år.

– Det man kan spekulere i er at markedet kanskje vil miste noe olje fra Russland i en overgangsfase etter 5. desember, og at det vil bli økt etterspørsel fra landende i Opec+ istedenfor. Da bør de også vurdere å øke produksjonen for at markedet ikke skal bli for stramt, sier analytikeren.

De store svingningene viser at det er lav likviditet (færre aktører) og større usikkerhet i markedet enn hva som er vanlig, tror analytikeren.

– Det gjør at store handler gir større utslag på prisene enn normalt. Dette er noe vi har sett i økende grad i år på grunn av de ekstreme prisene på kraft og gass. Det gjør at likviditeten blir lavere fordi aktørene trenger mer «cash» for å kunne handle, samt at mange vegrer seg for å ta «bets» når usikkerheten er så enorm, sier Tonhaugen.

Fakta Fakta om Opec Forkortelsen står for Organization of The Petroleum Exporting Countries og ble opprettet i 1960.

Består av Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia, Venezuela, Libya, De forente arabiske emirater, Algerie, Nigeria, Ecuador, Gabon, Angola, Ekvatorial-Guinea og Kongo.

Har de seneste årene blitt utvidet til Opec+, som består av medlemslandene over og ti andre samarbeidsland. Det inkluderer blant annet Russland.

Opecs mål er å påvirke oljeprisen på en måte som tjener medlemslandenes interesser. Dette handler i praksis om å unngå at prisen faller for lavt, men også å etterstrebe at den, og dermed også medlemslandenes inntekter, svinger minst mulig.

Organisasjonen er viktig fordi den har innflytelse på oljemarkedet. Les mer

Negative nyheter

Oljeprisen har falt rundt 12 prosent siden starten av februar. Da ble et fat nordsjøolje (brent spot) handlet for omkring 98 dollar per fat. Mandag kveld handles nordsjøoljen for om lag 86 dollar per fat.

– Det er ikke en veldig stor oljeprisbevegelse i historisk sammenheng, men den er mye større enn en daglig gjennomsnittlig prisbevegelse i olje.

– Bevegelsene kommer etter at oljeprisen falt en god del på fredag også. Nå over tre-fire dager er det en ganske stor nedgang i oljeprisen, sier Tonhaugen.

Meldingen om et mulig produksjonsøkning fra Opec+ er bare en del av bildet, tror han.

– Dette kommer på toppen i et marked som i løpet av de siste handelsdagene har fått en del negative nyheter allerede.

Den mer langsiktige nedgangen i oljeprisen er i hovedsak tredelt ifølge analytikeren. Han trekker først frem Kina som en viktig brikke for å forstå oljeprisnedgangen den siste tiden.

– Der har Covid-restriksjonene først blitt lempet på, men nå går det litt i motsatt retning igjen, og da frykter markedet at den kinesiske etterspørselen ikke vil hente seg inn igjen like raskt, sier analytikeren.

I USA er det klart for Thanksgiving, og flere «tradere» med store posisjoner kan ha valgt å trekke seg ut på grunn av usikkerheten i oljeprisen.

– Jeg tror også det har noe med hvordan tradere som har brukt olje som en sikring mot inflasjon og mot dollaren. Nå er det jo thanksgiving i USA på torsdag, og langhelg. Da er det sannsynligvis noen store posisjoner som er gått ut av når det kom to usikre nyheter. De ønsker ikke å ha store posisjoner når de ikke er på jobb, sier han.

– Markedet er litt «bearish» «bearish»En negativ holdningen fra investorer til forventet prisutvikling i et marked., også kommer det to negative nyheter på tilbud og etterspørsel samtidig. Det kan forklare nedgangen i dag.

Han presiserer at meldingen om et mulig produksjonskutt er rykter, og at ingen ting er bestemt.

– Fra markedene er dette mer en prising av sannsynlighet. Hva Opec+ faktisk kommer til å diskutere på møtet i starten av desember kan være noe helt annet, sier oljeanalytikeren.