Strømprisen faller kraftig

Sør-Norge får den billigste strømmen siden før sommeren onsdag.

Strømprisen i Sør-Norge faller til 53 øre kilowattimen i snitt gjennom døgnet onsdag, viser foreløpige tall fra Nord Pool.

Det er det billigste siden slutten av mai for disse tre prisområdene.

Til sammenligning har døgnprisen her ligget på over to kroner kilowattimen de siste to dagene, som også er lavt sammenlignet med de siste par månedene.

Strømmen i Sør-Norge blir dyreste på morgenen. Den bikker én krone kilowattimen i timene mellom klokken 7 og 11.

I Nord- og Midt-Norge faller også prisen. Prisforskjellene innad i Norge er likevel langt mindre onsdag enn det har vært mesteparten av det siste året.

I Midt-Norge er snittprisen gjennom onsdag 31 øre kilowattimen, mens den ligger på 25 øre kilowattimen i Nord-Norge.

Prisen som fastsettes på strømbørsen Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

