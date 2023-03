Frykter ikke at nytt EU-grep blir gassmonopol

Om et par uker vil EU begynne med felles innkjøp av gass. Norge trenger ikke frykte at det ender med et monopolitisk innkjøpskartell, mener analytiker.

Olje- og energiminister Terje Aasland ble fredag informert av EU-topp på Oslo-besøk om en ny måte å kjøpe gass på.

EU Energy Platform er navnet på EUs siste grep for å få ned prisen på gass.

Torsdag og fredag var en av EU-kommisjonens visepresidenter, slovakiske Maroš Šefčovič, i Oslo for å informere om dette.

Både olje- og energiminister Terje Aasland, konserndirektør for gass i Equinor, Irene Rummelhoff, og statssekretær Thomas Boe Hornburg ved Statsministerens kontor, fikk besøk av EU-toppen.

Norge er Europas klart største selger av gass.

Første innkjøp i april

De norske fikk vite at EU ruller ut plattformen for felles innkjøp av gass alt om et par uker. Målet er ifølge Šefčovič å gjøre de første felles innkjøpene i april.

Det er ikke EU selv som skal kjøpe. Derimot vil utvalgte selskaper i EU få ansvaret for å kjøpe inn på vegne av mange flere andre.

Tanken er at EUs gasskjøpere slik kan bruke sin samlede kjøpekraft til å forhandle frem bedre gassavtaler på vegne av mindre medlemsland og små selskaper.

Ved siden av å presse prisene ned, er et annet viktig mål å fylle gasslagrene før vinteren 2023/24.

Minst 15 prosent av antallet kubikkmeter som hvert av medlemslandene har lovet EU å fylle gasslagrene med før vinteren, skal kjøpes inn via den nye plattformen.

Frykter ikke monopol

Aasland sa seg fornøyd med hva han fikk høre.

– Jeg tror plattformen kan spille en viktig rolle. Vi fikk mer klarhet i hvordan den er tenkt å fungere. Den er bare en tilrettelegger for volum og forbruk, og den vil være en kontaktflate for selgere og kjøpere, sier Aasland.

– Du frykter ikke at dette går fra å være en plattform til å bli et kartell og til slutt et monopol på innkjøpssiden?

– Nei, jeg tror ikke den plattformen utvikler seg til det, svarer ministeren.

Små volumer

Analytiker Nikoline Bromander i analyseselskapet Rystad Energy, tror Aasland gjør rett i å ikke frykte et kommende monopol på kjøpersiden i Europa.

– Dette skal være et midlertidig tiltak for å få ned prisene og sikre stabile priser. På lengre sikt har ikke Norge noe å frykte. Det er snakk om ganske små volumer målt mot hva EU-landene totalt importerer av gass, sier Bromander.

Ifølge Šefčovič har 22 av 27 EU land hittil meldt inn kjøpsønsker via plattformen.

I volum tilsvarer det behov for 17 milliarder kubikkmeter gass (Bcm) over de neste tre årene. I løpet av ett år forbruker EU rundt 400 Bcm.

Bromander tror Kinas etterspørsel etter flytende naturgass (LNG), de kommende årene vil få mer å si for gassprisene enn EUs nye plattform for innkjøp.

Vektlegger «midlertidig»

Heller ikke storselgeren Equinor gir uttrykk for å frykte noe monopol på kjøpersiden.

Equinor solgte i fjor 45 milliarder kubikkmeter gass fra norsk sokkel. Totalt sendte Norge 123 Bcm gass i rør og på LNG-skip til Europa .

I omtalen plattformen, legger Equinor likevel vekt på ordet «midlertidig».

– Equinor har forståelse for, og er positive til, at EU ønsker å etablere EU Energy Platform. Dette som et midlertidig tiltak for å sikre at medlemslandene får fylt opp sine gasslagre før vinteren 2023/24.

Det sier pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor.