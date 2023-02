Tibber snur etter klage­storm og kunde­flukt: – Må få vekk denne dritten

Fem måneder, en klagestorm og flere tapte kunder etter «krisegrepet» i høst, har strømselskapet Tibber bestemt seg for å snu. Fra mars vil selskapet gå tilbake til «helt vanlig» etterskuddsfakturering av kundenes faktiske forbruk.

SNUR: – Nå må vi få vekk denne dritten og gå tilbake, sier Tibber-sjef Edgeir Aksnes om at de når går tilbake til god, gammeldags etterskuddsfakturering.

– Det er definitivt en stor lettelse å få dette til. Vi hadde håpet at vi hadde unngått alt dette fra start. Men med en gang det ble mulig å snu, så gjør vi det. Vi har ikke ventet én dag ekstra, sier Tibber-sjef Edgeir Aksnes til E24.

I oktober i fjor valgte strømselskapet å bytte faktureringsmodell, hvor de forskuddsfakturerte hver kundes forbruk frem til forfallsdato.

Grepet falt ikke i god jord blant kundene og den tidligere kundefavoritten ble gjenstand for en massiv klagestorm.

Etter et kraftig omdømmefall, tok Tibber i desember grep og gjorde det mulig for kundene å omgjøre beløpet Tibber hadde beregnet at de ville bruke. Omgjøringen ble mulig på forfallsdagen.

Men fra mars av gjør selskapet retrett: derfra og videre skal selskapet tilbake til god, gammeldags etterskuddsfakturering igjen.

– Det vi har gjort kommer vi ikke til å gjøre igjen, det kan jeg garantere, sier Tibber-sjefen nå.

Et valg mellom to onder

Motivet for at Tibber i høst innførte forskuddsfakturering var for å holde strømprisen til kundene så lav som mulig. Frem til oktober tok strømselskapet opp lån, handlet strøm og la ut for kundene i 45 dager før de betalte sin faktura.

Siden både strømprisene og rentene har gått opp gjennom høsten, har lånene Tibber har måttet tatt opp for å betale vokst, i tillegg til at rentekostnadene på disse lånene har økt.

Derfor landet Tibber på forskuddsfakturering i «valget mellom to onder».

– Alternativet hadde vært å heve prisen eller i det som i strømspråket heter å heve påslaget, sa Aksnes til E24 i slutten av september i fjor.

Hva er det som nå gjør at han kan garantere at Tibber aldri vil gjøre et lignende grep igjen?

To årsaker til garantien

Det er basert på spesielt to faktorer, forklarer Aksnes.

– Det ene er at den største usikkerheten rundt prisene fremover i markedet er borte. Scenarioet man sto ovenfor med priser på 30 kroner kilowattimen er nå vekke fra landskapet, sier Aksnes.

Denne optimismen knyttes blant annet til de lysere fremtidsutsiktene for gassprisen, som er med å påvirke norske strømpriser.

I en markedsoppdatering fra forrige uke, skrev senioranalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets at blant annet rekordhøye gasslagre setter Europa i en mye bedre posisjon før neste vintersesong.

– Den andre årsaken til at vi kan gjøre dette er at vi nå har funnet mer fleksible måter å handle strømmen på og landet mange ulike avtaler. Vi har sikret oss i lang tid fremover, sier Tibber-sjef Aksnes.

Han sier han ikke kan gå inn i detaljene på hvordan de har fått dette til, men forklarer at de jobber med kraftprodusenter og kredittaktører som vil gjøre Tibbers strømhandel mer fleksibel.

– Du sier dere har sikret dere i lang tid. Hva legger du i lang tid?

– Vi snakker om flere år fremover, sier Aksnes.

– Nå må vi få vekk denne dritten

Tibber-sjefen har tidligere vedgått å ha undervurdert hvor mye «krisegrepet» smertet enkelte og gjentar igjen at det var mye man ikke så komme.

– Det ble en utfordring for oss å kommunisere, og det ble veldig mye forvirring og kaos rundt dette. Det er en kompleks modell, og nå må vi få vekk denne dritten og gå tilbake, sier Aksnes.

– I etterpåklokskapens navn burde vi ha tilbudt kundene mer valgfrihet, sier Aksnes.

KUNDETAP: Edgeir Aksnes vil ikke si hvor mange kunder Tibber har tapt som følge av høstens krisegrep, men sier at langt flere ble værende enn de som forsvant.

– Ja, som for eksempel å heller heve påslaget?

– Ja, for eksempel. Kanskje skjer det endringer i fremtiden, men da vet vi at vi skal gi andre fleksible løsninger til kundene.

Klagestorm og tap av kunder til tross, hevder Tibber-sjefen likevel følgende:

– Samlet sett gjennom vinteren har våre kunder betalt mindre enn om de hadde gått over til et strømselskap som har høyere pris, sier Aksnes, og legger også til at en stor kundegruppe har støttet Tibber i grepet de gjorde i fjor høst.

Aksnes vil ikke si hvor mange kunder Tibber endte opp med å miste som følge av høstens «krisegrep», men sier at kundegruppen som ble igjen er langt større enn de som forsvant.

Sier det ikke blir noe lovbrudd denne gangen

– Veldig mange har tatt kontakt og spurt når vi skal fjerne dette irritasjonsmomentet som har med denne fakturamodellen å gjøre. Vi håper disse er klare til å ta i bruk Tibber igjen, sier Aksnes.

Da Tibber i høst la om fakturamodellen, fikk strømselskapet Forbrukertilsynet på nakken for å ha brutt loven. Strømselskapene må nemlig varsle kundene minst 14 dager før de gjør endringer i sine vilkår.

– Er dere sikre på at dere gjør alt riktig denne gangen?

– Vi har vært i dialog med Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet hele veien. Så lenge det er en endring som er til gode for kunden, så er varslingsfristen kortere, sier Aksnes.

Nå er det nøyaktig 13 dager til deres ferske fakturagrep trer i kraft.

Schibsted er eier i Tibber. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.