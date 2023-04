Dette taler for og mot storstreik

Lønnsoppgjøret går lørdag kveld inn i sin siste og avgjørende fase. Det kan bli megling på overtid utover på søndagen.

MELLOMMANN: Riksmekler Mats Ruland mekler mellom NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Sven Arne Buggeland

Meglingsfristen for vårens frontfagsoppgjør frontfagsoppgjørFrontfag er utvalgte bedrifter fra bransjer som konkurrerer med bedrifter i utlandet. Hovedvekten av bedriftene er industribedrifter. De er plukket ut fordi det er disse norske bedriftenes økonomiske tåleevne, som avgjør hvor mye lønnsvekst som gis. Gis det for mye i Norge, vil det kunne svekke norske bedrifters konkurranseevne, som betyr at kostnadene til norske bedrifter går mer opp enn dem de konkurrerer med i utlandet. mellom LO og NHO går ut ved midnatt. 25.000 kan bli tatt ut i storstreik fra søndag morgen, hvis ikke partene blir enige.

Meglingen mellom arbeidsgiverne i NHO og arbeidstagerorganisasjonene LO og YS omfatter nesten hele privat sektor i arbeidslivet.

LO krever økt kjøpekraft, altså at lønningene skal øke mer enn prisene.

Det tekniske beregningsutvalget har anslått at prisene vil øke med 4,9 prosent i Norge i år.

LO må altså oppnå minst fem prosent for at kravet om reallønnsvekst skal innfris.

Riksmekleren møter pressen klokken 19 og varsler da en kort status om hvordan det går i meklingen.

SISTE INNSPURT: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid går inn i den avsluttende meglingen lørdag kveld.

Det store spørsmålet er om det blir konflikt.

For og mot konflikt

Her er argumenter som taler for at det ikke blir streik:

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det bare megles om lønn. I moderne tid har det ikke blitt konflikt i mellomoppgjør.

Det er et så sterkt argument at det uten sammenligning er det viktigste.

Så kan det også argumenteres med at rammene rundt oss ikke inviterer til lønnskonflikt, spesielt knyttet til at det utkjempes en blodig krig i Ukraina.

Det som taler for at det mot formodning blir konflikt, kan sammenfattes slik:

I fjor steg lønningene med 4,1 og prisene med 5,8 prosent: En reallønnsnedgang på 1,7 prosentpoeng – prisene steg altså mye mer enn lønningene.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la nylig frem tall som tyder på at prisveksten kan bli noe høyere enn tidligere antatt.

Lederlønningene steg kraftig: 21,3 prosent i snitt for 220 administrerende direktører i bransjer knyttet til «utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenesteyting». I industrien fikk 3100 toppsjefer 9,6 prosent lønnsløft i snitt, mot 4,1 prosent i snitt for norske arbeidstagere.

SENTRAL: Jørn Eggum i Fellesforbundet deltar i innspurten av oppgjøret med NHO.

– Svak lønnsutvikling

Lederen i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundets Jørn Eggum, har sagt at anslaget for lønnsøkning hos våre handelspartnere, de vi handler mest med, er på 5,4 prosent.

Realistisk sett ender da oppgjøret på fem prosent, eller litt mer, slik flere på arbeidstagersiden har tatt til orde for.

I så fall ligger reallønnen reallønnenReallønn er den mengde varer og tjenester en lønnsmottaker kan kjøpe for sin lønn. Stiger lønnen mer enn konsumprisindeksen, vil reallønnen øke, mens den omvendt til synke dersom prisene stiger mer enn lønnen. an til å øke med beskjedne 0,4 prosent siden2015. De siste åtte årene har prisveksten spist opp alle lønnstilleggene, ifølge SSB.

– Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne en like svak lønnsutvikling over en så lang periode, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Lavlønn og likelønn

Det blir fremholdt overfor VG at lavlønnstillegg er den andre store utfordringen i årets oppgjør. Mange bransjer går godt og tåler store lavlønnstillegg, men en del bransjer med lav lønn går dårlig, og for dem vil store lavlønnstillegg presse en allerede presset økonomi.

Lavtlønnstillegg har ofte vært krevd for yrker på tariffavtaler som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det tilsvarer i år 488.520 kroner.

Likelønn er det tredje temaet, som betyr at likt arbeid skal lønnes likt eller at det skal være lik lønn for arbeid av lik verdi.

Det gjelder blant annet mange hoteller, spesielt i distriktene.

Disse kan bli rammet

LO har varslet storstreik for 22.947 medlemmer fra klokken 06.00 søndag. Her kan du se hvilke LO-bedrifter som eventuelt rammes.

Konkurrenten YS har varslet at de ved konflikt tar ut 1441 medlemmer i disse bedriftene.

Blir en konflikt langvarig, kan rundt 185.000 LO-organiserte bli tatt ut i streik.