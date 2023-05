Bekymret over Ptil-endring: – Noen må bremse oljebransjen

Regjeringen legger for mye vekt på Russland-faren og for liten vekt på sikkerheten til oljearbeiderne, mener Mímir Kristjánsson (Rødt).

Mímir Kristjánsson (Rødt) mener Petroleumstilsynet fortsatt bør ligge under Arbeidsdepartementet.

Torsdag kom beskjeden om at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) endrer hvem i regjeringen som skal ha ansvaret for sikkerheten på sokkelen.

Nå har olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) tatt over ansvaret for Petroleumstilsynet (Ptil) – fra arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Statsministeren viste til dagens sikkerhetspolitiske situasjon – med krigen i Ukraina – som begrunnelse for endringen.

Rødts Mímir Kristjánsson er enig i at det er viktig å være best mulig sikret mot mulige russiske sabotasjeaksjoner mot sokkelen. Men likevel er han bekymret for at regjeringen prioriterer feil.

– Vi må selvsagt ha et blikk mot Russland og mulig sabotasje. Men den langvarige oppgaven til tilsynet er å sikre et godt arbeidsmiljø for de som jobber på sokkelen og hindre flere ulykker, sier Kristjánsson.

– Den daglige sikkerheten

Stortingsrepresentanten peker på at den daglige sikkerheten til de som jobber offshore må veie tyngst i et langsiktig perspektiv.

– Vi må ha et tilsyn som sikrer at de som jobber der, er trygge. Da må vi ikke få ut personer som ikke kan norsk eller har falske CV-er. Vi må ha et tilsyn som passer på at de ikke tvinges til å jobber mer overtid enn loven tilsier.

Kristjánsson mener altså at dagens ordning med Arbeidsdepartementet som ansvarlig, fortsatt er den beste løsningen.

– Arbeidsdepartementet jobber med saker knyttet til arbeidere og deres rettigheter på alle andre områder. Også Arbeidstilsynet hører til der, sier han.

Gass og brems

I 2002 ble det bestemt å dele Oljedirektoratet ble delt i to. Den delen som hadde hatt ansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø ble hetende Petroleumstilsynet – og lagt under Arbeidsdepartementet.

Oljedirektoratet fortsatte under Olje- og energidepartementet.

Kristjánsson er bekymret for at Olje- og energidepartementets ønske om mest mulig produksjon av olje og gass ikke går godt i hop med det ferske ansvaret for tilsynet.

– Da blir det ikke like lett å trekke i nødbremsen hvis det er nødvendig. Med å legge Petroleumstilsynet til Arbeidsdepartementet, unngikk man å ha alle egg i samme kurv. Jeg tror sikkerheten til arbeiderne ikke vil bli like høyt prioritert med denne endringen.

– Noen må bremse når andre vil gasse?

– Ja, og det må helst være to forskjellige. Olje- og energidepartementet skal legge til rette for næringen. Og så skal Petroleumstilsynet ha nei-rollen. Jeg er bekymret for de negative konsekvensene dette kan få for det langsiktige sikkerhetsarbeidet, sier Kristjánsson.

Da olje- og energiminister Aasland var hos Petroleumstilsynet torsdag morgen, fikk han spørsmål om det har vært fordeler med at tilsynet har vært under et annet departement. Statsråden svarte at Petroleumstilsynets selvstendighet vil være særdeles viktig framover.

Heller ikke direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet så noen negative sider ved endringen.