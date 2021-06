Alvorlig tomatvirus påvist i Norge

Et alvorlig og svært smittsomt tomatvirus er for første gang påvist i Norge. Viruset er ikke farlig for mennesker, men spres raskt mellom planter.

Det smittsomme tomatbrunflekkviruset er påvist i Norge for første gang. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Tomatbrunflekkvirus er påvist hos en småskalaprodusent i Vestfold. Mattilsynet jobber med smittesporing og aktuelle tiltak for å begrense smittespredningen.

– Restriksjoner og omsetningsforbud ble ilagt virksomheten allerede ved mistanke. Konsekvensene kan være store dersom viruset blir spredt til kommersiell tomatproduksjon, skriver Mattilsynet.

Viruset kan forårsake 30 til 70 prosent tap i tomatproduksjonen. Det kan også ramme paprikaplanter.