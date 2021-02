Koronarammede arbeidsløse skal få feriepenger

Fremskrittspartiet har fått med seg regjeringspartiene på å gi feriepenger til alle som har vært arbeidsløse i 2020 og 2021.

Det er klart etter et møte i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget torsdag.

Enigheten betyr at alle som har mottatt dagpenger i 2020 og 2021, vil få utbetalt feriepenger i år og neste år.

– Det er en viktig sak med den situasjonen vi har nå med over 200.000 ledige, sier komitéleder Erlend Wiborg (Frp) til NTB.

Komiteen stadfester også Stortingets tidligere vedtak om at de utvidede permitteringsordningene som er innført i forbindelse med koronakrisen, skal forlenges til 1. oktober.

Frp fikk derimot ikke gjennomslag for sitt krav om å redusere den såkalte arbeidsgiverperioden, det vil si perioden der det er arbeidsgiver som må ta regningen for dagpenger ved permittering, fra ti til to dager.

– Det gikk ingen partier inn for, sier Wiborg.

Han håper nå at de andre skal snu når saken avgjøres formelt i stortingssalen om en uke. Han mener det handler om å redde bedrifter som nå har kniven på strupen.

– Dette er et forslag som vil gi mer forutsigbarhet for bedriftene og øke sjansen for at permitterte raskere kommer tilbake i jobb igjen, sier Wiborg.