Remas «bestevenn»-sjef må slutte

Norgessjef Lars Kristian Lindberg i Rema 1000 har i ett år hatt ansvaret for det som har fått navnet Remas «bestevenn-strategi». Den ble lansert for ett år siden, og siden har tallene for kjeden utviklet seg katastrofalt. Lindberg var også frontfigur for Æ-satsingen som ble lansert i januar i år.

Lindberg får følge av markedsdirektør Cecilie Arnesen, skriver Aftenposten.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Mette Fossum skyldes avgangen organisasjonsendringer i Rema.

Omsetningssvikt

Det er ingen hemmelighet at Rema 1000 har slitt det siste året. Selv Rema-toppsjef Ole Robert Reitan har sagt at det har vært et tøft år.

– Vi visste vi ville få dårlig omsetningsvekst i år, sa Ole Robert Reitan til Aftenposten da vi i august møtte ham under lanseringen av den økologiske satsingen deres.

Colonialmajor Odd Reitan sa også nylig til Finansavisen at han angrer på «bestevenn»-håndteringen. Dette, og at de hadde gjort endel feil, sa han også til Aftenposten allerede da Reitangruppen, som eier Rema, la frem sine regnskapstall i mars.

Selv om den strategiske endringen foregikk utover høsten i fjor, fikk den katastrofale konsekvenser da det ble kjent hvilke varer som ikke fikk bli med kjeden videre rett over jul. Samtidig slo Rema på stortrommen da de lanserte den nye appen Æ.

Rema fortsetter å falle i høst

En av kategoriene Rema gikk til angrep på, var bryggeriene. Trolig undervurderte de forbrukermakten i dette varesegmentet. Forbrukerne boikottet Rema i stor stil rundt om i landet.

Dette førte til en katastrofal februar for Rema, med en salgsnedgang på 3,6 prosent, målt i uoffisielle tall fra analysebyrået Nielsen. Men dette viste seg å bare være starten på en rekke måneder med negativ utvikling.

Da Nielsen la frem de offentlige tallene over markedsandel for første halvår i august i år, hadde Rema tapt 1,2 prosentpoeng av dagligvarehandelen. Da mente Rema at de så lys i tunnelen, siden junitallene viste at salgsnedgangen var snudd. Tallene var ikke positive, men mindre negative enn de tidligere månedene.

Nye tall viser at sensommeren ikke har vært så bra som Rema trodde den skulle bli. Aftenposten har snakket med flere kilder som bekrefter at lavpriskjeden har hatt en voldsom nedgang i omsetning sammenlignet med i fjor.

Juli og august-tallene viser en omsetningsnedgang på mellom 7 og 10 prosent sammenlignet med samme måneder i fjor.

Ikke tilgitt av kundene

Til sammenligning har de to lavpris-konkurrentene Kiwi og Extra fortsatt, eller stabilisert veksten. Mens blant annet Kiwi vokser fra gode tall i fjor, begynte Remas nedtur allerede høsten 2016.

Det vil si at den kjente lavpriskjeden nå faller fra dårlige tall, noe som gjør fallet enda voldsommere. Samtidig tyder dette fallet på at kundene som forsvant fordi de var skuffet over å ikke finne varene sine i kjeden, ennå ikke har tilgitt Rema.

Organisasjonsendringer

Dermed må Rema vise handlekraft og gjøre noen endringer.

I en melding til Aftenposten skriver kommunikasjonsdirektør Mette Beyer at Rema samler ansvaret for kategori, innkjøp, distribusjon og industri under Morten Gabrielsen. Han har tidligere vært administrerende direktør i Rema Distribusjon og Rema Industrier.

Dette skal, ifølge meldingen, føre til en mer effektiv og koordinert virksomhet.

Lars Kristian Lindberg bruker meldingen fra Rema til å takke for et godt samarbeid i Rema og med Ole Robert Reitan. Han legger til at det ikke er noen dramatikk i at deres veier skilles.