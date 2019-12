Peugeot + Chrysler = sant

I en felles uttalelse onsdag morgen heter det at selskapenes styrer har undertegnet en bindende avtale om fusjon.

Det nye selskapet vil stå for produksjonen av både Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot og Vauxhall.

Dersom 50-50-fusjonen godkjennes av konkurransemyndighetene, vil det nye konsernets samlede inntekter være på rundt 1.700 milliarder kroner, ifølge FCA og PSA.

Konsernet vil ha en arbeidsstyrke på over 400.000, og et årlig salg på rundt 8,7 millioner kjøretøy. Ingen fabrikker skal stenges som følge av sammenslåingen, ifølge selskapene, som mener at fusjonen vil gi årlige synergieffekter verdt 37 milliarder kroner.

Ikke døpt

Fusjonen ventes å være fullført i løpet av de neste 12 til 15 månedene. Hva det nye selskapet skal hete er foreløpig uklart, men hovedkvarteret skal ligge i Nederland og selskapet skal være børsnotert i Paris, Milano og New York.

Det nye selskapet blir verdens fjerde største bilprodusent, kun slått av Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi og Toyota.

PSA-sjef Carlos Tavares blir administrerende direktør de første fem årene, mens FCA-styreleder John Elkann skal lede selskapets styre.

Elbilteknologi

I sommer falt en mulig fusjon mellom Fiat Chrysler og franske Renault i fisk. Selv om Fiat opprinnelig er italiensk, har ikke FCA noe sterkt fotfeste i Europa sammenlignet med franske PSA. Samtidig er PSA i liten grad til stede på det amerikanske markedet, der FCA har både Chrysler, Jeep, Dodge og Ram.

Sammenslåingen vil også gi FCA tilgang til partnerens elbilteknologi. Regjeringen i Frankrike eier rundt 12 prosent av PSA. Myndighetene i både Frankrike og Italia har gjort det klart at det er viktig å bevare arbeidsplasser og lokal industri.