Stavanger-kvinne blir Nordeas nye forbrukerøkonom

– Det blir veldig spennende. Jeg er helt sikker på at jeg kan ta med meg mye fra advokatyrket inn i denne jobben, sier Incedursun i en pressemelding.

Hun hadde sin første arbeidsdag som Nordeas forbrukerøkonom i Norge mandag denne uken.

Incedursun kommer fra stillingen som juridisk rådgiver i Nordea, der hun har gitt advokathjelp til Nordeas Premium-kunder. Tidligere har hun jobbet for Advokatsamarbeidet Sjødin Meling & co.

– Vi er veldig fornøyde med at Derya har takket ja til denne stillingen. Jeg er helt sikker på at mange vil finne hennes råd relevante og interessante. Hun har en egen evne til å snakke og nå frem til forbrukerne, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea i Norge.

Derya Incedursun er opptatt av unge og økonomi.

– Å ta gode økonomiske valg er grunnlaget for god livskvalitet. Det er viktig at barn og unge lærer dette tidlig, og er bevisste på hva høyt forbruk kan føre til. Etter min mening er det altfor lite fokus på dette, sier Incedursun.

