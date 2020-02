Sportskjeden Gresvig begjærer selskapet konkurs - butikkene holder fortsatt åpent

Styret i Gresvig Retail Group AS har i dag begjært selskapet konkurs, opplyser selskapet i en pressemelding.

Gresvig har i en årrekke drevet sportsbutikker under to kjeder: G-Sport/G-Max og Intersport.

Konkursbegjæringen er innlevert ved Heggen og Frøland tingrett, og vil omfatte alle egeneide butikker. 100 franchisebutikker er ikke omfattet av konkursen.

Berøres ikke direkte

I Rogaland er det seks Intersport-butikker. Tre av disse ligger i Stavanger. De andre ligger i Egersund, Haugesund og Sauda. Samtlige av disse er francisetakere, og berøres derfor ikke direkte av en konkurs.

– Vi har tre butikker i Stavanger som alle er franchisetakere, sier styreleder i Sporty Intersport AS, Bernt Torkildsen til Aftenbladet.

En franchisebutikk eies av andre enn den som bidrar til varemerket. Sporty Intersport eies av Hafrsfjord Holding, der Torkelsen-familien er største eier. Franschise-takeren betaler en avgift for å kunne bruke varemerket, og får også andre tjenester fra kjeden.

I Stavanger står Sporty Intersport AS bak Intersport-butikkene på Tasta, Østervåg og i Amfi Madla.

120 lokale arbeidsplasser i fare

Rogaland har også sju butikker under paraplyen G Sport eller G Max. I tillegg er butikken Sportshuset Outlet i Vågen 33 en del av Gresvig-systemet.

Alle disse åtte butikkene er eid av Gresvig-systemet, og vil bli berørt hvis sportskjeden slås konkurs.

I en pressemelding litt før klokken 12.30 mandag skriver konsernet at alle G-sport/G-Max og Intersport-butikker holder åpent som normalt.

– Vi har nå en avtale på plass som sikrer normal drift, mens vi arbeider for å legge grunnlag for permanent videre drift. Det betyr at alle butikker, både egeneide og franchise-butikker, holder åpent som vanlig. Avtalen sikrer også betaling av leveranser som ytes etter konkursåpning. Alle ansettelsesforhold videreføres inntil videre, sier advokat Håvard Wiker i Ro Sommernes advokatfirma. Han ble mandag oppnevnt som bostyrer.

– I dag er det rundt regnet 120 ansatte i de sju G-Sport/G-Max butikkene i Rogaland og Outletbutikken i Vågen 33 i Sandnes, sier regiondirektør Lidvar Eltervåg i Gresvig detaljhandel Rogaland AS til Aftenbladet.

Dette er G-Max og G-Sport-butikkene i Rogaland:

G-Max Stavanger (Forus)

G-Max Sandnes (Kvadrat)

G-Sport Sandnes (Maxi-senteret)

G-Sport Jærhagen (Klepp)

G-Sport Bryne (M44)

G-Sport Haugesund (Amanda-senteret)

G-Sport Haugesund (Oasen City)

Sportshuset Outlet i Vågen 33 i Sandnes sentrum er også eid av Gresvig.

Eltervåg ønsker ikke å spekulere i hva som skjer med de ansatte ved en konkurs. Men det er ikke usannsynlig at de vil bli berørt dersom Gresvig Retail Group går konkurs.

– Vi har normal drift, med vanlig åpningstid, og avventer nærmere beskjed fra Gresvig-systemet, sier regiondirekøren.

Fakta Gresvig AS Gresvig ble grunnlagt i 1901. Totalt omfatter konsernet over 200 butikker med mer enn 2500 medarbeidere og en omsetning i 2018 på 3,5 milliarder kroner. Omtrent halvparten av butikkene er egeneide og den andre halvparten drives på franchisebasis. I fjor ble det bestemt at alle G-SPORT/G-MAX-butikkene i løpet av 2020 vil bytte navn til Intersport, samtidig som det ble lagt opp til et tettere samarbeid med det internasjonale Intersport-systemet. Selskapet har hovedkontor i Oslo og sentrallager i Askim.

– Hull i skroget

Gresvig-direktør Lars Kristian Lindberg mener at dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere.

– Det blir som å øse en båt med et altfor stort hull i skroget, sier han.

De siste tre årene har det blitt skutt inn over én milliard kroner i selskapet, opplyser Olav Nils Sunde, styreleder i Gresvig Retail Group AS og ON Sunde AS.

ON Sunde er et industrielt investeringsselskap og aktør innenfor flere bransjer.

– Vi kan ikke forsvare å tilføre selskapet ytterligere ressurser uten en grunnleggende endring i konsernets samlede kostnader. Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikke tilpasset markedsforholdene, sier Gresvig-direktøren.

2200 ansatte blir berørt

Totalt består konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker med mer enn 2200 ansatte og en omsetning i 2019 på 3,2 milliarder kroner.

– Jeg er lei for usikkerheten dette skaper for våre ansatte, men jeg mener vi har lagt et godt grunnlag som jeg håper en eventuell ny eier vil være interessert i å bygge videre på, sier Lindberg, som tiltrådte for ett år siden.

I august forsøkte selskapet å ta grep ved å avvikle G-Sport og G-Max og flytte disse til Intersport-kjeden.

Publisert: Publisert: 3. februar 2020 10:28 Oppdatert: 3. februar 2020 13:36

