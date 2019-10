Kraftig sving på Asia-børsen

Torsdag morgen startet de nye handelssamtalene mellom USA og Kina i Washington for å løse den pågående handelskonflikten.

Samtalene har skapt kaos i markedene, og både asiatiske børser og amerikanske futures har svingt kraftig i løpet av natten. Det samme har oljeprisen, melder E24.

Fakta: Viktige børser i regionen Asia-Stillehavet torsdag: Shanghai Composite opp 0,14 prosent

Nikkei 225 i Tokyo opp 0,29 prosent

STI i Singapore ned 0,14 prosent

Kospi i Seoul ned 0,92 prosent

Hang Seng i Hongkong opp 0,19 prosent

ASX 200 i Sydney ned 0,11 prosent

Svingninger

Onsdag morgen hadde blant annet Nikkei i Japan falt med 0,67 prosent og SE Composite i Filippinene falt med 0,71 prosent.

Torsdag morgen har derimot Nikkei i Japan steget med 0,42 prosent og SE Composite i Filippinene med 0,54 prosent.

Trappet opp retorikken

I forkant av møtet har de to landene trappet opp retorikken, blant annet ved at USA mandag utvidet sin svarteliste («entity list») til å inkludere åtte kinesiske teknologigiganter grunnet brudd på menneskerettighetene, skriver E24 onsdag. Selskapene på listen får ikke kjøpe innsatsvarer fra USA uten formell godkjennelse fra myndighetene.

Kina forlanger at USA fjerner selskapene fra svartelisten, men USA avviser dette. USA nekter visum til kinesiske byråkrater med tilknytning til kontroversielle massefengslinger av muslimer i Xinjiang-provinsen, skriver Dagens Næringsliv.

Panikk ved Wall Street

Ifølge CNBC skapte rykter om at den kinesiske delegasjonen, som ledes av visestatsminister Liu He, skulle forkorte forhandlingene og forlate USA tidligere enn antatt til panikk ved Wall Street like etter børsens stengetid onsdag. Dette førte til at Dow Jones futures gikk ned med 300 poeng.

– Dette er en emosjonell berg-og-dal-bane vi må spenne oss fast til mens disse forhandlingene spiller seg ut, sier administrerende direktør i finansselskapet KKM Financial, Jeff Kilburg, til CNBC.

Tokyo-børsen startet med en nedgang torsdag morgen, men har tatt seg opp, melder DN. Dette skyldes blant annet at Kina har sagt at planen er å forbli i USA frem til fredag.

