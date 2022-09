Kritiske til kjendistrioens nye klinikk: Kvinnehelse handler om mer enn utseende

Iselin Guttormsen er blant kjendisene som uttaler seg kritisk om den nye klinikksatsingen til Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord. Sistnevnte mener kritikken er bygget på feil premisser.

NY BEDRIFT: (F.v.): Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord.

Skuespiller Pia Tjelta (45), blogger, podkast-vert og tidligere redaktør Vanessa Rudjord (46) og TV-profil Synnøve Skarbø (51) sendte torsdag ut en kunngjøring om oppstarten av det de skriver skal bli «Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin».

I pressemeldingen fra den nye bedriften står det at «det ligger så mye positiv energi i å føle seg vel».

– Vi har savnet en klinikk som kunne sette sammen alle fagfeltene, som kunne se på oss som et sammenhengende menneske og følge oss over tid. Det handler om kvinnehelse og forebygging av alt det kroppen skal gjennom, lyder det.

På hjemmesiden til Nomi Oslo opplyser de at de har samlet det de omtaler som landets fremste eksperter, og at de skal tilby «de nyeste vitenskapelig

dokumenterte behandlingene innen laserteknologi, rynkebehandling, anti-aging, mesoterapi, peelinger, muskelbygging og ikke-invasiv fettreduksjon».

– Vi ønsket et sted som kan følge oss over tid, og passe på at vi eldes som en Jaguar E-type og ikke noe fra rent a wreck, sier Rudjord i pressemeldingen.

SKEPTISK: Sexolog Iselin Guttormsen.

Skeptiske

I etterkant har flere reagert på uttalelsen om kvinnehelse i forbindelse med lanseringen. En av dem er sexolog og influencer Iselin Guttormsen (35).

– Jeg digger disse damene, de er fantastiske, men for meg handler kvinnehelse om så mye mer enn utseende, sier hun på telefon til VG.

– Som sexolog jobber jeg mye med kvinnehelse, når det kommer til underliv, men også hva som skjer i hjertene og hoder på kvinner der ute, legger hun til.

– Kvinnehelse for meg dreier seg om alt annet enn skjønnhet. Det handler ikke om skjønnhet i det hele tatt.

Guttormsen presiserer likevel at folk må få gjøre som de vil.

– Mange reagerer også på ordet kvinnehelse, fordi helse er helse. Det heter jo ikke mannehelse. Men siden helsen til kvinner er blitt mindre forsket på og blitt tatt mindre hensyn til enn menn, så er det et helt greit begrep for meg, sier Guttormsen.

Mener folk mangler kontekst

Rudjord skriver i en e-post til VG at hun mener kritikken er bygget på feil premisser.

– Det er ingen blant oss i Nomi Oslo som tror at kvinnehelse først og fremst handler om utseendet. Om vi faktisk mente det, eller for den saks skyld hadde sagt det, hadde jeg vært enig med kritikerne.

– I pressemeldingen skriver dere at «det handler om kvinnehelse». Her blir altså kvinnehelse koblet til klinikken. Har du en kommentar til det?

– Ja, klinikken skal følge hver pasient over tid og kunne tilby helhetlige behandlinger som er spesialtilpasset hver enkelt. Dette gjelder ikke kun rent estetiske behandlinger. Noe av det vi kan hjelpe med å forebygge er eksempelvis benskjørhet, seksuell helse og andre funksjonelle underlivsplager i forbindelse med overgangsalderen eller inkontinens og sexliv etter fødsel – begge deler handler om kvinnehelse. Så det er en del av tilbudet.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få en kommentar fra Tjelta og Skarbø. Tjelta har torsdag vært til stede på Seriekritikerprisen 2022.

KRITIKKEN HAGLER: Etter at Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord lanserte at de åpner klinikk, har kritikken strømmet.

Mange av reaksjonene kom etter at underholdningsnettstedet 730 postet et Instagram-innlegg med et sitat fra et DN-intervju kvinnene gjorde i forbindelse med lanseringen.

Posten viste tittelen «Nå starter de skjønnhetsklinikk sammen: – Så mye kvinnehelse er tabu». 730 postet så et bilde av de estetiske behandlingene klinikken tilbyr.

Rudjord sier sitatet i DN er gitt som en kommentar til en behandlingen av bekkenbensproblematikk etter fødsel – noe hun sier faller under definisjon av kvinnehelse.

– Det er tydeligvis ikke alle som har fått med seg konteksten.

Les plusskommentar om klinikken: «Sprer et skjønnhetsideal som for de fleste er uoppnåelig».

– Når det gjelder hva vi faktisk mener kvinnehelse er, har vi flere behandlinger som direkte går under den definisjonen.

Hun mener også at hvordan folk ser på estetiske behandlinger «til dels er et kjønnsspørsmål.»

– Fordi det etter vår mening er doble standarder for hvordan menns estetiske behandlinger blir diskutert og sett på, kontra kvinners. Men vi har aldri sagt at eksempelvis rynkebehandlinger handler om kvinnehelse, som er det kritikerne her ser ut til å ha fått forståelse av.

– Skaper stor splid

TV-profil, modell og influencer Amalie Snøløs (26) synes det er forståelig at den nye klinikken er omstridt.

– Jeg synes det er bra at alle typer bedrifter får konstruktiv kritikk, spesielt bedrifter som denne som skaper stor splid blant kvinner, skriver hun i en tekstmelding til VG.

UTTALER SEG: TV-profil Amalie Snøløs.

Snøløs synes det virker som kvinner er mer enn gjennomsnittlig opptatt av andre jenter og kvinners utseende.

– Og ofte i en negativ forstand. Men vi må være enige om at kvinner og alle andre må få gjøre som de vil, så må alle i høyere posisjoner og mer synlige posisjoner, ta ansvar for hva som formidles til allmennheten omkring spesielt slike temaer.

Snøløs sier hun med det ønsker å rette oppmerksomheten mot gründerne, som hun mener må tenke nøye gjennom hvordan de formidler hva denne klinikken gjør og hvorfor.

Koster over 40 mill.

Vennetrioen Tjelta, Rudjord og Skarbø opplyser at de har alliert seg med Karim Sayed (47), som er ansvarlig lege og medeier for klinikken.

– Vi skal jobbe med å reversere aldringstegn uten at kundene ser «behandlet» ut, sier Sayed i pressemeldingen.

Det opplyses samtidig at den totale investeringsrammen for Nomi Oslo har passert 40 millioner kroner.

Også på Twitter sier synsere sin klare mening:

Under Instagram-posten til 730 har endometrioseforeningen kommenterte følgende:

«Deilig med lille 40 mill. til denne typen kvinnehelse. Absolutt tabu med rynker og aldring, hilsen gjengen som blør gjennom nattbind og må vente i over et halvt år på ledig time hos gyn»

– Hjertesukk

Influencer Martine Halvorsen (24) skriver: «Jeg ønsker meg et behandlingssenter for endometriose, jeg», samtidig som hun legger til emneknaggen #kvinnehelse.

Til VG utdyper Halvorsen:

– Som med alt annet, så trenger ikke det ene å utelukke det andre. Dette er tre damer jeg beundrer stort og som vet hvordan de driver butikk. Jeg håper og tror at denne salongen kommer til å gå så det suser, og ved å kalle rynkebehandlinger for «kvinnehelse» får vi jo alle øynene våre rettet mot dem, skriver hun i en e-post.

INFLUENCER: Martine Halvorsen en av dem som har engasjert seg i debatten om kvinnehelse.

– Jeg elsker egenpleie, å ta hudbehandlinger og ordne meg, men det har vel ikke noe med min interesse for kvinnehelse å gjøre. Mitt hjertesukk er egentlig uavhengig av dette. Jeg ligger med endometriosekramper as we speak, og skulle vel egentlig bare ønske at det ble åpnet et behandlingssenter for kvinnehelse i Norge også. Men det er ikke Pia, Synnøve og Vanessa sitt ansvar!

Rudjord har selv vært åpen om at hun har adenomyose, som har mange likhetstrekk med endometriose,

– Jeg har derfor måttet fjerne livmoren. Dette har jeg også snakket om offentlig gjentatte ganger, inkludert hvor dårlig jeg synes tilbudet som jeg ble møtt med av norske sykehus var. Så jeg er helt enig med Martine i at det burde forskes mer på. Men det har lite med denne klinikken å gjøre, skriver hun i en e-post.

