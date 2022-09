Ekstraordinært strømmøte på Stortinget

Olje- og energiminister Terje Aasland skal redegjøre om kraftsituasjonen.

Det ekstraordinære møtet på Stortinget om kraftsituasjonen begynner klokken 12. Redegjørelse fra olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og debatt står på programmet.

Strømprisene har vært skyhøye det siste året, og det er innført flere tiltak i møte med energikrisen. Sist ble strømstøtten til næringslivet presentert fredag forrige uke.

I august ble det klart at Stortinget skulle kalles inn tidligere enn normalt til et møte om strøm i midten av september. Stortingets høstsesjon åpnes normalt i oktober.

Fakta Strømtiltakene så langt Dette er noen av regjeringens grep for å håndtere strømpriskrisen: Strømstøtte til bl.a. husholdninger, bønder, idrettslag og organisasjoner, til en samlet kostnad på rundt 41 milliarder kroner

Strømhjelp til bedriftene til om lag tre milliarder kroner, inkludert grep for å få mer energisparing og solceller

Skattegrep som skal sikre bredere tilbud av fastpriskontrakter til bedrifter og husholdninger

Åpning for behandling av konsesjoner for vindkraft på land

Fremskynding av havvindsatsingen

Satsing på energieffektivisering som kommer i statsbudsjettet 6. oktober

Hurtigløp i NVE for behandling av noen kraftlinje-prosjekter

Forsterkning av energimyndighetene for å få fart på saksbehandlingen Les mer

Aasland: – Krevende

Olje- og energiministeren møtte pressen mandag morgen i forkant av det ekstraordinære møtet. Aasland sa han håpet redegjørelsen kunne bidra til et større grunnlag for å diskutere energisituasjonen.

– Grunnlaget for å finne felles enighet om veien videre er krevende, sa Aasland på pressemøtet.

Han hevder at opposisjonen ikke har felles løsninger på utfordringene.

– Det som preger opposisjonen i disse dager er at de er lite enige. Med strøm er handlingsrommet begrenset, og små justeringer gir ganske store utslag, sa energiministeren på pressemøtet.

På lengre sikt mener Aasland kraftsystemet må videreutvikles, med «mer kraft, mer nett og mer energieffektiv bruk av strømmen».

Vil ha makspris

Partier som Rødt og Frp har krevd makspris på strøm og begrensninger i strømeksporten som tiltak for å dempe norske priser.

Regjeringen har tidligere svart at makspris kan bidra til økt risiko for rasjonering til våren, og at eksportbrems kan gi mottiltak fra naboland og ramme strømimporten når Norge trenger det.

De tradisjonelle miljøpartiene SV, MDG og Venstre har krevd økt satsing på energieffektivisering og solceller. Strømstøtten hjelper på kort sikt, men slike tiltak kan også senke forbruket og utgiftene på sikt.

Strømstøtten til næringslivet er ment å vare til nyttår. Høyres Nikolai Astrup mener støtten bør vare lenger, fordi det blir vanskelig for bedrifter å få inngått gunstige fastpriskontrakter fra nyttår av.

Strømstøtten til husholdningene varer i utgangspunktet til mars 2023, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum har tidligere lovet at det blir strømstøtte hele neste år selv om dette ikke er endelig vedtatt.