Rekordhøy Vipps-handel under Black Week

Årets Black Week slår alle tidligere Vipps-rekorder for netthandel, skriver Vipps i en melding mandag.

Fra og med mandag 21. til og med søndag 27. november ble det vippset 48 prosent mer penger når det ble kjøpt varer på nett, sammenlignet med Black Week i 2021. Antall transaksjoner vokste med 43 prosent i samme periode.

Vipps hadde en kraftig volumvekst i fire av fem varekategorier i løpet av Black Week. Størst var veksten innen Klær, sko og tilbehør, med en vekst på 57 prosent. Deretter fulgte Møbel og innredning (56 %), Sport og fritid (53 %) og Apotek og kosmetikk (46 %). Elektronikk og hvitevarer var den eneste kategorien med en negativ utvikling på minus 21 prosent.

Utviklingen i antall transaksjoner er ligger tett oppunder volum-tallene i alle kategorier, bortsett fra Sport og fritid, der veksten er på 59 prosent.

–Tallene viser at folk i større grad oppgraderer seg selv i år med både klær og interiør. Nedgangen i Elektronikk og hvitevarer henger trolig sammen med at det er kategorien med noen av de dyreste varene. Det var nok flere som investerte i ny vaskemaskin, TV og mobiltelefon under pandemien, da man tilbrakte mer tid hjemme, sier Heir.