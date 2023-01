NTB erfarer: EU-avtale hindrer Norge i å todele strømmarkedet

En avtale med EU hindrer Norge i å innføre egne strømpriser her i landet, opplyser en EU-kilde. Frp og Rødt krever nå at avtalen settes til side.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har holdt døren på gløtt for en toprismodell på strøm.

NTB-Marie de Rosa og Gunnhild Hokholt Bjerve

EUs tredje energimarkedspakke setter en stopper for muligheten til å skille mellom innenlandsstrøm og strøm brukt til eksport, opplyser en EU-kilde.

Marius Arion Nilsen (Frp) mener regjeringen må søke dispensasjon eller trekke seg fra EUs tredje energimarkedspakke.

Det er EUs tredje energimarkedspakke som setter en stopper for muligheten til å skille mellom innenlandsstrøm og strøm brukt til eksport, får NTB bekreftet av en informert kilde i EU.

Norge sluttet seg til EUs tredje energimarkedspakke i 2018.

Både Senterpartiet, SV og Frp har tatt til orde for en toprismodell der det settes én pris på strøm til innenlands bruk, og én pris på strøm som eksporteres. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i Stortingets spørretime denne uken at han verken vil åpne eller lukke døren for en toprismodell nå.

Frps Marius Arion Nilsen, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, mener regjeringen må kreve dispensasjon fra avtalen.

– Norge skal ha full råderett over kraftpolitikken. Frp forventer at regjeringen nå følger opp og krever dispensasjon fra regelverket for å få realisert en toprismodell. Dersom regjeringspartiene ikke får gjennomslag for dette, er eneste logiske slutning å trekke Norge ut av tredje energimarkedspakke, sier Nilsen i en uttalelse sendt til NTB.

Sp vil utrede

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad ba i romjulen regjeringen utrede en toprismodell der utenlandskablene utgjør et eget prisområde. Det mener hun fortsatt.

– Jeg syns det er vanskelig å forholde seg til hva anonyme kilder sier. Jeg registrerer at juridisk ekspertise her hjemme mener det er mulig at dette kan gå klar av EØS. Det er et spørsmål som bør sees nærmere på, sier hun til NTB fredag.

Den juridiske ekspertisen hun viser til, er jussprofessor og EØS-ekspert Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo.

På spørsmål om hun støtter Frps krav om å trekke seg fra energimarkedspakken påpeker Arnstad at denne ble vedtatt med Fremskrittspartiets hjelp og mot Senterpartiets ønske.

– Senterpartiet stemte mot, vi ønsket at den ikke ble vedtatt, sier hun.

Men vil dere støtte at Norge trekker seg fra avtalen?

– Jeg tror ikke det er mulig å klare å få til. Den muligheten gikk fra oss den dagen det ble vedtatt, mener hun.

Krever nye forhandlinger

Også Rødt ber regjeringen reforhandle avtalene om Norges tilknytning til det europeiske kraftmarkedet.

– Om dette stemmer, viser det at Rødts advarsler var riktige. Tilslutningen til tredje energimarkedspakke og ACER betød å miste suverenitet over kraftpolitikken, sier energipolitisk talsperson Sofie Marhaug.

– Vi trenger rimelige priser på kraften vi selv produserer, og ikke betale en pris som om vi betalte for fossil kraft. Tilknytningen til det europeiske kraftsystemet driver prisene til himmels her, mener hun.

– Ikke overrasket

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Elisabeth Sæther (Ap) sier hun ikke er overrasket over opplysningene fra EU.

– Det kilden sier, er likelydende med tilbakemeldingene vi har fått fra Reguleringsmyndigheten for energimarkedet (RME) når vi har bedt om en vurdering av spørsmålet, sier hun til NTB.

RME er den norske etaten som skal se til at konkurransereglene for strøm følges.

Sæther sier likevel at regjeringen vil utrede ulike markedsmodeller for kraft, og påpeker også at EU-kommisjonen ser på markedsreformer.

Statssekretæren slår fast at det ikke er aktuelt for regjeringen å trekke Norge ut av tredje energimarkedspakke.