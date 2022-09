Støre skal møte gasselskaper – vil diskutere lengre kontrakter for å stabilisere prisene

Statsministeren har invitert gasselskapene til møte torsdag, melder NRK.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NRK at han har invitert selskapene som selger gass fra norsk sektor til et møte torsdag morgen. Det sier han i Dagsnytt 18 på NRK tirsdag ettermiddag.

Tema for møtet skal være å «diskutere å få lengre kontrakter som kan bidra til kanskje å stabilisere prisene», sier Støre til kanalen.

– La meg gjenta. Det er ikke i norsk interesse å ha den ustabiliteten som er nå. Jeg hadde mye heller sett at de prisene stabiliserte seg, gjerne på et lavere nivå. Det hadde også være bra for de prisene du og jeg betaler, sier Støre.

Gassprisene har steget i kjølvannet av krigen i Ukraina. I løpet av sommeren klatret også prisene til enda høyere nivåer.

De høye gassprisene er en viktig forklaring bak de høye strømprisene både i Sør-Norge og eller i Europa. Strømprisen i Europa er tett knyttet til gassprisen, da det brukes gass for å produsere strøm. Det smitter over på de sørnorske strømprisene gjennom utenlandsforbindelsene.

De norske eksportinntektene har samtidig økt kraftig, mye på grunn av at man tjener mye på å selge den norskproduserte gassen.