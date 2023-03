Nedgraderer Autostore-aksjen etter patent-nederlag

Bank of America mener Autostores tap i rettstvisten mot Ocado er et skudd for baugen for lagerrobotselskapets «ambisiøse» vekstmål.

AUTOSTORE-LØSNING: Robotene kjører rundt på en aluminiumsramme og henter varer til de ansatte på lageret.

Storbankens analytikere nedgraderer anbefalingen på Autostore-aksjen til «nøytral» i kjølvannet av nederlaget i patentstriden mot den britiske konkurrenten Ocado.

Autostore Autostores teknologi automatiserer lageranlegg ved å bruke roboter til å flytte varer rundt.

Hovedkontor i bygda Nedre Vats i Rogaland.

Bank of America skriver at «enda mer negativ nyhetsstrøm» trolig vil «skape et troverdighetsproblem som undergraver troen på ambisiøse vekst- og marginmål», ifølge TDN Direkt.

Storbanken har tidligere brukt en premie på 20 prosent i verdsettelsen av Autostore-aksjen, men bytter nå til en rabatt på 10 prosent, ifølge nyhetsbyrået.

Har brukt over 600 millioner på striden

Autostore faller nær ti prosent på Oslo Børs fredag etter at britisk høyesterett avviste et krav fra selskapet torsdag.

Britiske Ocado og norske Autostore har i lengre tid vært i rettslig kamp om patenter.

Høsten 2020 saksøkte Autostore Ocado for patentbrudd i USA og Storbritannia. Søksmålet har blitt etterfulgt av motkrav fra Ocado og flere søksmål i en omfattende rettsbatalje.

I fjor foregikk kampen blant annet i tyske rettsinstanser og det pågår også rettslige prosesser i USA.

Ifølge Austostore har rettsbataljen kostet til sammen 62,8 millioner dollar de to siste årene, noe som tilsvarer rundt 650 millioner kroner hvis man bruker dagens valutakurser.

– Ikke positivt

– Selvsagt ikke positivt det at de taper mot Ocado i UK, spesielt med lignende og pågående rettssak i USA. Denne saken tapte Autostore først, men saken er anket, så utfallet kan jo fort bli det samme som i UK, skriver Pareto-analytiker Olav Rødevand i en e-post til E24.

Han peker på at Autostore har installert mange ganger flere systemer enn konkurrenten.

– Samtidig har Ocado hatt lov til å selge sine løsninger i USA og UK hele veien slik jeg forstår, så konkurransebildet endres ikke nå, skriver Rødevand

– Noe mer konkurranse kan det tenkes at det blir fra Ocado da de sikkert trykker mer på gassen, men gitt størrelsen på Ocado burde ikke utfallet flytte de kortsiktige estimatene noe særlig hvert fall, skriver han.

Pareto Securities har en salgsanbefaling på Autostore med kursmål på 20 kroner. Aksjen handles i dag for 21,5 kroner.

Uenig i avgjørelsen

Autostore fremmet et krav i Storbritannia om at Ocado har brutt med deres patentrettigheter. Retten avviste Autostores krav da den mener at patentene ikke var gyldige.

Avgjørelsen har ifølge Autostore ingen innvirkning på selskapets virksomhet eller drift. Autostore skriver at de er uenige i avgjørelsen, særlig da et ankeutvalg hos det Europeiske patentkontoret for noen uker siden opprettholdt en av patentene som gyldig.

Ocado omtaler avgjørelsen som en fullstendig seier.