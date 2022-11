Strøm­prisen har stupt. Er krisen av­blåst?

Kraftmagasinene på Vestlandet er nå som normalt fulle for årstiden. Bildet er fra Svartevatnet i Samangervassdraget seint i august. Siden har det falt mye regn.

Fem eksperter om de lave strømprisene og utsiktene for vinteren.

(Bergens Tidende): I september kostet kraften nesten 4,50 kroner kilowattimen på Vestlandet. Strømkrisen dominerte nyhetsbildet.

Så stupte prisene. I sørlige Norge var prisen under 80 øre forrige uke, det laveste på over et år. Hva skjedde? Bergens Tidende har spurt fem eksperter.