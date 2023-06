«Midt i byggingen av et nytt gjerde fikk Erling en telefon. 20 minutter senere kom det et helikopter for å hente ham»

Erling Ueland i front på vei inn til namsfogden i Stavanger i 2009. Bak følger eiendomsinvestor Tore Lie og finansdirektør Ketil Petterson fra selskapet Otium. Advokat Trym Landa bak til venstre.

Norges best betalte advokat – med over 40 millioner i årslønn – er fra Stavanger. Nå etterforskes han av Økokrim for korrupsjon. Hvem er egentlig Erling Ueland?

Tirsdag klokken 20.30: Økokrim sender ut pressemelding. I den står det at de starter etterforskning av Erling Ueland fra advokatfirmaet Schjødt. Ueland er mistenkt for at han skal ha tilbudt én million kroner til investeringstopp Jon Christian Syvertsen for å få selskapet Klaveness Marine som kunde.

Denne saken kommer vi tilbake til, men først skal dere få vite mer om:

Den ukjente hockeykarrieren

Hvorfor han eier restauranten Deja Vu

«Slottet» på Ombo

Hvordan han bygget opp Schjødt til å bli landets største advokatfirma

Det anonyme livet som stjerneadvokat

De store pengene og sakene