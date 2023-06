Inntektshopp for Kaptein Sabeltann

Skattekisten vokser for den norske sjørøveren, som kan glise over et godt resultat i 2022.

Det kjente Kaptein Sabeltann-universet i Kjuttaviga er fortsatt god butikk.

Kopier lenke

Kopier lenke

Selskapet bak Terje Formoes sjørøverunivers, Kaptein Sabeltann AS, hadde et innbringende år i 2022.

Det er Kaptein Sabeltann AS som eier merkevaren «Kaptein Sabeltann» som omfatter både forestillinger, TV-serier og animasjonsfilmer. I 2020 uttalte Formoe til E24 at de omstilte til å fokusere på det kreative og få inn samarbeidspartnere til å ta seg av det kommersielle.

Tidligere i år uttalte Formoe til NRK at Dyreparken i Kristiansand har overtatt rettighetene til salg av Kaptein Sabeltann-produkter i Norge.

Dyreparken omsetter for 15 millioner kroner i året på salg av Kaptein Sabeltann-produkter.

Inntektshopp

Ferske regnskapstall viser at inntektene endte på i overkant av 11 millioner kroner, en oppgang på 3 millioner kroner fra året før.

På bunnlinjen ble resultatet 6 millioner kroner, sammenlignet med 4 millioner kroner i 2021. Også i 2021 økte resultatet, da med drøye 1 million kroner.

Sjørøverbedriften kom likevel ikke unna økte kostnader som steg fra 2,9 til 3,7 millioner kroner.

E24 har ikke lyktes i og få en kommentar fra Terje Formoe.

Terje Formoe kan smile over et godt resultat i 2022 for Sjørøveruniverset han har bygget opp.

Skattekisten vokser

Terje Formoe er den eneste ansatte i selskapet og det er tatt ut 370.000 kroner i lønn i året som gikk. I 2021 ble det imidlertid tatt ut 4,2 millioner kroner i utbytte fra selskapet, det er ikke tatt ut noe utbytte i 2022.

Hele årets resultat er avsatt til egenkapitalen som ved utgangen av fjoråret utgjorde 6,7 millioner kroner.

Av regnskapet fremgår det at Kaptein Sabeltann AS har 5 millioner kroner i kortsiktig gjeld til Terje Formoe selv.

Familiebedrift

Terje Formoe står oppført som styreleder og daglig leder i selskapet og er også største aksjonær. Både konen Therese Falk Formoe og sønnen Marius Ekelund Formoe er styremedlemmer.

Kaptein Sabeltann-universet ble skapt av Terje Formoe i 1989. Selskapet driver blant annet med forestillinger i Dyreparken i Kristiansand om sommeren. Terje Formoe står selv for manus og musikk til forestillingene.

Tidligere har både Terje Formoe og datteren hans Janne Formoe vært skuespillere i forestillingene.