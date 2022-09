Energi Norge: Oppfordrer regjeringen til å forberede krisegrep

Interesseorganisasjonen for den norske kraftnæringen jobber nå på spreng for at selskapene skal unngå «uhell» de neste dagene. Finansdepartementet vil foreløpig ikke si om regjeringen vil ta grep som Sverige og Finland.

Energi Norge-leder Knut Kroepelien sier til E24 at de følger situasjonen svært tett.

– Vi har vært i kontakt med våre medlemmer slutten av uken og i løpet av helgen for å kartlegge situasjonen i Norge og har etablert rapporteringsrutine direkte til departementet hvis noen skulle komme i vanskeligheter, sier han.

Fredag opplyste Russland at gassrørledningen Nord Stream 1 mellom Russland og Tyskland ikke vil åpne som planlagt.

Dette kan føre til store utslag i kraftmarkedene mandag. Dette markedet har de siste to ukene allerede vært preget av enorme svingninger, og flere selskaper har varslet om at de påvirkes av økte marginkrav.

Dette er en type sikkerhet eller depositum, som selskaper på Nasdaq må stille med når de handler kraft. Med dagens kraftpriser ligger marginkravene på skyhøye nivåer.

– Hvis vi ikke handler, er det en alvorlig risiko for forstyrrelser i det finansielle systemet, som i verste fall kan føre til en finanskrise, sa Sveriges statsminister Magdalena Andersson lørdag.

Har vært i kontakt med norske myndigheter

Foreløpig tyder mye på at de norske aktørene har vært dyktige til å redusere behovet for å sikre seg på Nasdaq, fordi de har funnet muligheter til å inngå avtaler direkte med andre, sier Kroepelien i Energi Norge.

Dette kalles bilateral handel.

– Vi har oppfordret myndighetene til å nå etablere kontakt med svenske myndigheter og forberede en tilsvarende ordning i Norge hvis det skulle bli behov for dette.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet sier til E24 at en uttalelse fra departementet kommer i løpet av kvelden.

Hun ønsker ikke å kommentere hva uttalelsen vil inneholde, eller om departementet nå jobber med en ordning tilsvarende nabolandene.

Må unngå «uhell»

Nå handler det om å sikre energisektoren de neste timene og dagene, mener Kroepelien.

– Det viktigste for oss nå er å sikre at vi har helt oppdatert info om situasjonen i selskapene, så vi ikke får «uhell» de neste timene og første dagene i neste uke.

– Så får vi se om det er naturlig om Norge gjør som Sverige, så vi er helt trygge på at vi ikke kommer i ubehagelig situasjoner.

Søndag ettermiddag melder Reuters at også Finlands regjering planlegger å tilby energisektoren likviditetsgaranti. Denne er på 10 milliarder euro, melder nyhetsbyrået.

Lørdag ble det kjent at også Sverige varslet likviditetsgarantier på flere hundre milliarder svenske kroner til nordiske og baltiske energiselskap. Dette for å hindre en ny finanskrise.

– Hadde vi ikke agert, hadde vi risikert kraftprodusenter i teknisk konkurs mandag morgen, sier Sveriges finansminister Mikael Damberg på pressekonferanse søndag.

Her ble garantiene som ble presentert lørdag tallfestet.

Opptil 250 milliarder svenske kroner vil stilles i garanti til kraftselskapene på oppgjørssentralen Nasdaq Clearing i 2022 og 2023.

Den ligger i Stockholm og brukes av kraftselskaper i hele Norden. Også norske selskaper på Nasdaq Clearing vil omfattes av garantiordningen, påpeker finansministeren.

– Kunne ført til finanskrise

Med videre prishopp i energimarkedet, vil kraftselskaper havne i en enda vanskeligere situasjon:

– Sikringsmekanismene i kraftmarkedet fungerer godt i en normalsituasjon, men nå er utfordringen at Europa er satt under et voldsomt stort press. Selskaper som egentlig er solide har ikke nok egenkapital til å håndtere en situasjon som ingen kunne forutse, forklarer daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi, som organiserer en rekke selskaper i kraftbransjen.

Finansminister Damberg presiserer at problemet i dag er isolert til markedet for kraftprodusenter, men dersom Nasdaq Clearing går på store tap, vil det kunne få enorme konsekvenser.

– Hvis vi ikke gjør noe, og Nasdaq Clearing havner i store vansker, kan problemet spre seg til resten av det finansielle markedet. Det vil ramme småsparere, kommuner, pensjonsforvaltere, forsikringsselskaper, banker og andre selskaper. Så i ytterste konsekvens kunne dette ført til en finanskrise.