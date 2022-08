Equinors USA-sjef: – Ting går virkelig bra akkurat nå

ONS, STAVANGER (E24): Equinors USA-virksomhet har fått mye tyn etter enorme tap. Men nå tjener den penger, etter kostnadskutt, nedsalg og høyere energipriser.

Equinors USA-sjef Chris Golden.

Equinor produserer 332.000 fat oljeekvivalenter per dag i USA, som er selskapets største produksjonsland utenfor Norge.

Produksjonen har gått ned en del etter salget av Bakken-virksomheten i USA, men nå tjener Equinor penger i landet.

– Ting går virkelig bra akkurat nå, sier Equinors USA-sjef Chris Golden på et pressemøte på ONS onsdag.

Selskapet har de siste årene tatt grep for å kutte kostnader og gjøre USA-virksomheten lønnsom. Selskapet har også kvittet seg med eiendeler.

– Vi har endret porteføljen mye, og solgt eiendeler innen oljeproduksjon på land, som Bakken og Eagle Ford, sier Golden.

– Litt av en forbedring

USA-virksomheten leverte et justert driftsresultat på 1,6 milliarder dollar i første halvdel av 2022, mot 422 millioner dollar i samme periode året før.

Kostnadskuttene har bidratt til å løfte lønnsomheten i USA-virksomheten, som ble kjent for tap på opp mot 200 milliarder og manglende kontroll.

Økte priser på olje og gass bidrar også til å bedre tallene.

– Målet for USA-virksomheten er å klare å tjene penger på en oljepris på 50 dollar fatet, og det er vi posisjonert for nå. Det er litt av en forbedring fra 90 dollar fatet for noen år siden, sier Golden.

– Damn busy

Kraftig økende olje- og gasspriser bidrar til inntjeningen. Den amerikanske oljeprisen WTI ligger for tiden på rundt 90 dollar fatet, fra rundt 70 dollar fatet for ett år siden.

Gassprisen i USA har i lang tid ligget langt lavere enn i resten av verden, men i det siste har også USA-prisene steget mye, til rundt 10 dollar per millioner britiske varmeenheter (MMBtu), fra rundt 2–3 dollar for ett års tid siden.

– Den har tredoblet seg, sier Golden.

– Det er selvsagt lønnsomt ved høyere nivåer, sier han.

Det er begrenset med tilgang på rigger, og det legger begrensninger på hva Equinor kan gjøre for å øke produksjonen, påpeker USA-sjefen. Men han gjør det han kan for å levere gass til markedet.

– We’re damn busy, sier han.

Venter høye priser fremover

Det er relativt lite gass på lager i USA, påpeker Equinors USA-sjef. Derfor tror Golden at gassprisene i USA vil kunne holde seg oppe i en tid.

I Europa fylles gasslagrene fortsatt opp med blant annet import av flytende naturgass (LNG). Men usikkerhet etter Russlands begrensninger av gassleveransene gjør at gassprisene er langt høyere enn i USA.

Gasskjøpere som Yara stenger nå ned produksjon i Europa på grunn av de høye prisene, men i USA har dette ikke skjedd så langt, påpeker Golden.

– Vi har ikke sett det til nå, sier han.

Satser på land

Equinor produserer rundt 220.000 fat oljeekvivalenter per dag på land i Marcellus-formasjonen øst i USA. Dette er en av de største gassprodusentene i selskapets portefølje.

Equinor satser også på prosjekter innen hydrogen og CO₂-lagring i dette området, noe E24 har omtalt tidligere. Selskapet samarbeider blant annet med U.S. Steel om disse satsingene.

– Dette vil skape betydelige jobbmuligheter for folk, og det skjer mye rundt regjeringen, dere har sikkert hørt om Inflation Reduction Act, sier Golden.

Den nye lovgivningen inneholder blant annet incentiver for å få fart på omstillingen og grønne løsninger.

Satser i Mexicogolfen

Mexicogolfen er viktig for Equinor, og der produserer selskapet 115.000 fat oljeekvivalenter av den totale USA-produksjonen. Denne produksjonen kommer fra ni felt, inkludert blant andre Heidelberg, Julia, Jack og Cesar Tonga.

Nå jobber selskapet sammen med partnerne sine på to nye prosjekter, Vito og Sparta.

Sparta-prosjektet het tidligere North Platte. TotalEnergies har gått ut av prosjektet, og Equinor har inngått nytt partnerskap med Shell som er blitt operatør med 51 prosent eierskap. Equinor eier 49 prosent.

Equinor er også partner i Vito-feltet med 36,9 prosent. Dette feltet er i ferd med å bli installert av Shell, og skal være i produksjon i 2023, forteller Golden.